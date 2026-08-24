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China avalia sediar a COP33 e mira liderança climática global

Pequim discute candidatura para receber a conferência climática da ONU em 2028 após saída da Índia, mas discussões ainda estão em fase inicial e dependem de aval do alto escalão do governo

Enquanto lidera a transição energética, a China é a maior emissora de gases de efeito estufa do mundo (Leandro Fonseca/Exame)

Enquanto lidera a transição energética, a China é a maior emissora de gases de efeito estufa do mundo (Leandro Fonseca/Exame)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 16h15.

Última atualização em 1 de setembro de 2026 às 10h33.

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País mais poluente do mundo e líder em renováveis, a China avalia lançar uma candidatura para sediar a conferência do clima da ONU em 2028 (COP33) após a saída da Índia. 

Segundo informações da Bloomberg, autoridades em Pequim discutem a possibilidade de sediar o maior evento de combate à crise climática do mundo, em um movimento que reforçaria a ambição de Xi Jinping de assumir o protagonismo das negociações globais.

As conversas envolvem o Ministério das Relações Exteriores chinês e órgãos ambientais do país, mas ainda estão em estágio preliminar, e qualquer decisão de seguir adiante dependeria do aval dos mais altos escalões do governo.

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), órgão que organiza a COP e reúne 197 países-membros, não comentou o assunto.

Se o gigante chinês realmente decidir avançar, não há pressa regimental ou data específica para a definição. Mas a experiência recente de disputa da sede da COP31, entre Austrália e Turquia, foi um caso de impasse que só foi resolvido às pressas em Belém e acabou dividindo os papéis.

No fim, os dois países tiveram um pouco mais de um ano para organizar um evento que reúne anualmente milhares de pessoas e um lembrete de que, sem consenso rápido, mesmo processos com folga podem passar por dificuldades. 

O vácuo que a Índia deixou

O interesse da China surge em meio ao vácuo político. Quem estava na fila para sediar a COP do clima após a Turquia e Etiópia era a Índia, que recuou discretamente da candidatura em abril.

A decisão nunca foi anunciada publicamente: foi apenas comunicada a outras nações do grupo Ásia-Pacífico, com uma justificativa genérica de revisão de compromissos para o ano.

A desistência foi uma surpresa amarga: a Índia é o terceiro maior emissor de gases do mundo, atrás só de China e Estados Unidos, e vinha se posicionando como voz do Sul Global nas negociações.

Para o Brasil, seria uma forma de avançar em financiamento climático e cobrar dos países mais ricos a responsabilidade histórica pela conta das emissões, além de acelerar a transição energética justa. 

Nos bastidores, especialistas apontam uma combinação de fatores por trás da saída indiana: o custo bilionário de organizar o evento, pressões domésticas em meio aos desafios de energia e pobreza, e um recalibre de prioridades num cenário geopolítico mais tenso.

A Coreia do Sul chegou a ser cotada como substituta, mas o governo sul-coreano já sinalizou que não vai formalizar candidatura, alegando falta de capacidade com os preparativos para o G20 de 2028. Ou seja: o grupo Ásia-Pacífico ficou sem anfitrião definido e é aí que a China entra.

Verde no discurso, tímido na prática

Xi Jinping tem tratado a mitigação de carbono como prioridade central da sua agenda. Em discurso recente, o presidente chinês destacou que 2025 marcou os dez anos do Acordo de Paris e um momento decisivo para a apresentação de novas metas climáticas, as conhecidas NDCs.

A meta chinesa, no entanto, está longe de impressionar: reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa de toda a economia em apenas 7% a 10% até 2035, na comparação com o pico atual.

Para chegar lá, o plano é elevar o consumo de energia não fóssil para mais de 30% da matriz e multiplicar por seis a capacidade instalada de eólica e solar frente a 2020, batendo 3,6 bilhões de quilowatts.

Outra promessa chinesa é ampliar o estoque florestal do país para mais de 24 bilhões de metros cúbicos, consolidar os veículos elétricos como principal fonte de vendas e expandir o mercado de carbono para mais setores de alta emissão.

Segundo Xi Jinping, tudo isso depende tanto do esforço interno da China quanto de um ambiente internacional favorável: o país reforça o discurso de cooperação global, com apoio técnico e financeiro a nações em desenvolvimento.

O problema é que o histórico chinês nas negociações da ONU não acompanha o discurso. Pequim resiste a apoiar metas mais duras para a saída dos combustíveis fósseis e a ampliar o financiamento climático.

Os dois temas espinhosos ficaram de fora dos textos oficiais da COP30 em Belém, mas a presidência brasileira assumiu compromissos paralelos e tenta avançar rumo à próxima COP31 em Antália, na Turquia.

Por que a China quer ser anfitriã da COP

Para Yao Zhe, conselheiro de políticas globais do Greenpeace Leste Asiático, sediar a COP exige peso diplomático e disposição para usá-lo, o que tornaria a China uma candidata óbvia.

Um plano publicado no mês passado pelo Ministério da Ecologia e Meio Ambiente e pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma reforça isso: a meta é ampliar significativamente a influência e o poder de decisão do país na governança climática global até 2030.

Por outro lado, ser anfitriã da COP também colocaria a China sob os holofotes e as contradições entre discurso e prática ficariam ainda mais evidentes.

Com a COP33 ainda sem definição de sede, analistas sugerem que o futuro do evento vai envolver muita negociação diplomática dentro da ONU e pode se tornar um verdadeiro jogo de equilíbrio de poder entre China, Índia e o restante do bloco Ásia-Pacífico. 

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

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  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • 10/10 (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

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