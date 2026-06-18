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Real Time Big Data: Alan Rick tem 39% e Mailza Assis, 26%, no 1º turno no Acre

Apesar de Mailza Assis não ser a favorita na disputa em 2026, a maioria do eleitorado (67%) aprova seu trabalho na gestão do Acre

Acre: Em um cenário de segundo turno entre o senador e a governadora, a distância entre os dois é parecida

Acre: Em um cenário de segundo turno entre o senador e a governadora, a distância entre os dois é parecida

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 18 de junho de 2026 às 13h41.

O senador Alan Rick (Republicanos) lidera com folga a disputa pelo governo do Acre, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 18. Em um cenário de primeiro turno, o parlamentar registra 39% das intenções de voto.

Na sequência aparece a governadora Mailza Assis (PP), com 26% dos respondentes apostando na sua reeleição. Tião Bocalom (PSDB) está em terceiro lugar, com 18% das intenções de voto.

Thor Dantas (PSB) tem 5%, e Eudo Raffael (PCB) não pontuou. Votos brancos e nulos somam 6%, mesmo índice de indecisos.

Segundo turno e aprovação do governo

Em um cenário de segundo turno entre o senador e a governadora, a distância entre os dois é parecida. Alan Rick vence com 46%, sobre os 35% da adversária. Ao todo, 10% optaram pelo voto branco ou nulo, e 9% não responderam.

Contra Bocalom, o republicano registra 55% das intenções de voto, ante os 26% do tucano. Votos brancos e nulos chegam a 11%, e 8% se dizem indecisos.

Já em uma disputa direta entre a governadora e Bocalom, Mailza Assis vence com 40% das intenções de voto, ante os 28% do adversário. Votos brancos e nulos chegam a 12% e um total de 20% não quiseram responder.

Apesar de Mailza Assis não ser a favorita na disputa em 2026, a maioria do eleitorado (67%) aprova seu trabalho na gestão do Acre. Os que desaprovam chegam a 29%.

Na questão qualitativa, 44% consideram o mandato ótimo ou bom, 32% acham regular, e 22%, ruim ou péssimo.

A Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 16 e 17 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código AC-04914/2026.

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