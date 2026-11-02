Petroleira do Golfo se une à dona do ChatGPT para prever oferta e demanda do barril

Décadas de informações sobre reservatórios, campos e instalações de petróleo vão passar a alimentar agentes de inteligência artificial treinados para antecipar oferta, demanda e preço do óleo bruto.

A aposta é da ADNOC, estatal de energia de Abu Dhabi, que anunciou nesta segunda-feira, 2, uma parceria com a OpenAI apresentada como a primeira do tipo no setor de energia no mundo, segundo a agência AFP.

O acordo foi revelado na ADIPEC, conferência da indústria do petróleo realizada na capital dos Emirados Árabes Unidos, com a presença de Sam Altman, CEO da criadora do ChatGPT.

Com a parceria, a ADNOC passa a ser "a primeira empresa de energia do mundo a implementar o OpenAI Frontier", declarou Sultan Ahmed Al Jaber, CEO da estatal e ministro da Indústria dos Emirados. O Frontier é uma plataforma corporativa para criar e gerenciar agentes de IA.

Os valores do negócio não foram divulgados.

Como a IA vai operar dentro da petroleira

Na prática, os modelos da OpenAI vão cruzar o histórico técnico da ADNOC, com dados de campos, reservas e instalações, com variáveis comerciais e de custo. O objetivo, de acordo com comunicado da estatal, é otimizar os planos de desenvolvimento da companhia.

A proposta é que os sistemas funcionem de forma conectada, e não como ferramentas isoladas.

"Os agentes de IA interconectados devem prever de forma contínua a oferta, a demanda, os preços e as margens do petróleo bruto, antecipar seus impactos antes que ocorram e avaliar as repercussões comerciais e operacionais de cada decisão", diz a nota da ADNOC.

O acordo também inclui o G42, grupo de IA de Abu Dhabi, cuja infraestrutura instalada nos Emirados vai rodar os sistemas. Decisões de maior peso seguirão sob supervisão de especialistas humanos, segundo a companhia.

A nova plataforma vai se somar ao ENERGYai, ferramenta que a ADNOC já usa para analisar o subsolo. Duas frentes vêm primeiro: o planejamento integrado de campos inteiros e a estimativa do valor comercial do petróleo antes mesmo da extração.

A aposta de Abu Dhabi em IA

O contrato da ADNOC é um de quatro acordos assinados nesta segunda-feira entre entidades de Abu Dhabi e a OpenAI. Os demais envolvem o fundo Mubadala, com uso de IA em análise de investimentos, e a expansão do Frontier para governo, empresas e educação no país.

Os Emirados estão entre os principais atores de IA no Oriente Médio e buscam se firmar como potência global no setor. Em 2025, o país já havia fechado com a OpenAI o Stargate UAE, primeiro projeto de infraestrutura da empresa fora dos Estados Unidos.

O movimento vem meses depois de o país deixar a Opep e a Opep+, em decisão que passou a valer em 1º de maio, com o objetivo de ampliar a produção de petróleo sem as cotas do cartel.