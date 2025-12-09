Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Governo estuda baratear financiamento de motos para entregadores, diz Lula

Declaração ocorreu durante lançamento da CNH Brasil, projeto que exclui obrigatoriedade de autoescolas para habilitação

CNH Brasil: projeto tira a obrigatoriedade das autoescolas no processo de conseguir a habilitação. (Ricardo Stuckert / PR)

CNH Brasil: projeto tira a obrigatoriedade das autoescolas no processo de conseguir a habilitação. (Ricardo Stuckert / PR)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 12h49.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou durante o lançamento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Brasil nesta terça-feira, 9, que o governo estuda baratear o financiamento de motos para entregadores.

"Uma coisa que a gente quer fazer é baratear o financiamento de uma moto para que os entregadores tenham o direito de ter uma moto, de preferência elétrica para economizar a emissão de gás de efeito estufa", afirmou o presidente. Segundo Lula, o estudo envolve o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente da Casa Civil, Rui Costa, entre outros políticos. "Esse é o nosso próximo compromisso", completou.

O presidente afirmou que o governo trabalha para lançar a proposta até o final do ano.

Fim da CNH física

A CNH sem autoescola foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em 1º de dezembro e faz parte de uma iniciativa do governo federal para baratear o custo da habilitação, que pode chegar a R$ 5 mil, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Ainda segundo o Senatran, 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação, enquanto 30 milhões têm idade para ter a CNH, mas não a emitiram.  Com a nova resolução, quem quiser obter a CNH poderá realizar o exame de direção sem passar obrigatoriamente por uma autoescola.

Durante o evento, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou que Lula também deve assinar uma medida provisória (MP) que acabará com a obrigatoriedade da emissão da CNH física. 

"Porque os Detrans e o Brasil obrigavam as pessoas a comprar a carteira física? Quem quiser poderá adquirir a carteira física e quem quiser poderá ter apenas a carteira digital gratuitamente assim que for aprovado na próxima prática do Detran", afirmou durante o evento de lançamento da CNH do Brasil, que tira a obrigatoriedade das autoescolas no processo de conseguir a habilitação. 

Renan defendeu ainda que a população não utiliza mais documentos físicos e que a obrigatoriedade não faz sentido ao considerar o custo cobrado para o envio do documento.

Hoje, o condutor pode ter a carteira digital, mas precisa pagar o valor de emissão da física na nova habilitação ou na renovação.

"As pessoas não mexem mais no papel. Até o dinheiro hoje é só Pix. O que vai acontecer com o cidadão? Quem quiser ter apenas a carteira digital de trânsito vai ter apenas ela. Quem quiser a física, poderá comprar", afirmou.

MP terá vantagem para bom condutor e redução do custo de exame médico

Além de retirar a obrigatoriedade da carteira física, a MP ainda cria uma política para bom condutores. Segundo o ministro, pessoas que não forem multadas terão a CNH renovada sem custo.

Outra medida é promessa de redução em até 40% do custo dos exames médico e psicológico. Hoje, de acordo com Renan, o preço médio é de R$ 300. Agora, o preço será no máximo de R$ 180 reais na soma dos dois exames.

O que muda com a nova CNH?

Com a nova CNH, pessoas com mais de 18 anos interessados em obter a carteira de motorista não precisarão mais cursar as aulas obrigatórias em autoescolas ou Centro de Formação de Condutores. 

A partir de agora, a carga horário mínima de aulas práticas será de 2 horas. Anteriormente, era de 20 horas-aula.

O candidato poderá realizar essas duas aulas em uma autoescola ou com um instrutor autônomo credenciado ao Detran. 

No caso do curso teórico, a nova diretriz mantém a obrigatoriedade de realizar aulas, mas ele será disponibilizado em uma plataforma online e gratuita pelo Ministério dos Transportes.

Antes da medida,  a carga exigida era de 65 horas-aula, combinando a parte prática e teórica. 

As novas regras determinam ainda que quem reprovar na primeira avaliação poderá fazer o segundo teste de graça, além de retirar o prazo para conclusão do processo de habilita, que hoje é de um ano.

Apesar do novo modelo tirar a obrigatoriedade das aulas em autoescolas, o processo para adquirir o documento segue sendo a aprovação nas provas práticas e teóricas.

Quanto custa tirar a nova CNH?

O custo médio para ter uma habilitação no país é de R$ 3.215,64, segundo dados da Senatran, com cerca de R$ 746,29 em taxas e R$ 2.469,35 com custo de CFC e autoescola. Ou seja, com o custo da autoescola representando 77% dos gastos. Agora, o custo para tirar a habilitação será reduzido em 80%, segundo o Governo Federal.

Com a mudança, o curso teórico será disponibilizado online e, dessa forma, não terá custo para o candidato. Dessa forma, fica a critério de quem quer obter a CNH se vai realizar ou não o estudo do conteúdo teórico com o material online, ou em uma autoescola. Caso escolha a segunda opção, o custo pode variar.

Independentemente, o candidato terá que pagar pelos custos da aula prática e os valores dos exames para obter a CNH.

O custo da aula prática depende da autoescola ou do profissional autônomo que o próprio candidato escolher.

Já as taxas de exames pode custar R$ 500. Segundo informações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo, por exemplo, o exame médico custa R$ 122,17, sendo R$ 89,59 para pessoas com deficiência, assim como uma avaliação psicológica, que custa R$ 142,53.

Para realizar o exame teórico e o exame prático, é necessário pagar a taxa de R$ 50,90 para cada um, totalizando R$ 101,80. Além dos exames, é necessário pagar a taxa de emissão da Permissão para Dirigir (PPD): R$ 133,17.

Como pedir a CNH sem autoescola?

A abertura de todo o processo para conseguir obter a CNH sem a necessidade de autoescola poderá ser feita através do site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito.

Quando começa a valer CNH sem autoescola?

A mudança começa a valer quando a resolução for publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Acompanhe tudo sobre:Carteira de habilitação (CNH)Ministério dos Transportes

Mais de Brasil

Emissão de CNH física não será mais obrigatória, diz Renan Filho

CNH Brasil terá renovação automática e exame médico 40% mais barato

Câmara deve votar lei contra devedor contumaz nesta terça

Alckmin: governo não pode dormir e precisa de ‘esforço fiscal maior’

Mais na Exame

Ciência

Cometa 3I/ATLAS: o enigma cósmico que se revela em 19 de dezembro

Pop

Sydney Sweeney se defende de polêmica: 'quem me conhece sabe'

Esporte

Copa do Mundo e Olimpíadas: 2026 será o ano dos megatorneios; veja calendário

Brasil

Emissão de CNH física não será mais obrigatória, diz Renan Filho