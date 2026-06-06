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Bolsonaro está com crise de soluços há uma semana, aponta boletim médico enviado ao STF

Apesar do quadro, os médicos informaram que ele apresenta estabilidade vascular

Bolsonaro: ex-presidente enfrenta novamente crises de soluço (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Bolsonaro: ex-presidente enfrenta novamente crises de soluço (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 6 de junho de 2026 às 08h53.

O ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta episódios de soluços considerados "acima da média" há sete dias, segundo boletim médico encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira. Apesar do quadro, os médicos informaram que ele apresenta estabilidade vascular, pressão arterial controlada e não registra alterações cardiológicas relevantes.

De acordo com o relatório, a equipe responsável pelo acompanhamento decidiu manter doses elevadas dos medicamentos utilizados no tratamento e uma dieta rigorosa com baixo teor de acidez para tentar controlar os sintomas.

“O paciente encontra-se estável do ponto de vista cardiológico, queixando-se apenas de cansaço leve e fadiga, aos médios esforços, e desconforto aos movimentos de flexão e abdução do ombro direito”, registra o documento.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar desde março. A transferência do Complexo da Papuda para sua residência foi autorizada por 90 dias pelo ministro Alexandre de Moraes após o ex-presidente receber alta hospitalar de um tratamento contra broncopneumonia.

Acompanhe tudo sobre:Jair Bolsonaro

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