Bolsonaro está com crise de soluços há uma semana, aponta boletim médico enviado ao STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta episódios de soluços considerados "acima da média" há sete dias, segundo boletim médico encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira. Apesar do quadro, os médicos informaram que ele apresenta estabilidade vascular, pressão arterial controlada e não registra alterações cardiológicas relevantes.

De acordo com o relatório, a equipe responsável pelo acompanhamento decidiu manter doses elevadas dos medicamentos utilizados no tratamento e uma dieta rigorosa com baixo teor de acidez para tentar controlar os sintomas.

“O paciente encontra-se estável do ponto de vista cardiológico, queixando-se apenas de cansaço leve e fadiga, aos médios esforços, e desconforto aos movimentos de flexão e abdução do ombro direito”, registra o documento.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar desde março. A transferência do Complexo da Papuda para sua residência foi autorizada por 90 dias pelo ministro Alexandre de Moraes após o ex-presidente receber alta hospitalar de um tratamento contra broncopneumonia.