Quem é Anderson Torres, secretário do DF demitido pela invasão ao Planalto

Depois que um grupo com centenas de manifestantes bolsonaristas enfrentou os bloqueios policiais e invadiu o prédio do Congresso neste domingo, 8, membros do governo Lula questionaram a atuação amena do então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, para impedir a ação do grupo.

Cerca de uma hora depois da invasão, segundo apurou o jornal Metrópoles, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) determinou a exoneração de Torres.

O secretário está em viagem aos EUA, e se manifestou nas redes sociais, em uma série de tuítes, sobre a ato. Na postagem, afirmou que agiria reforçando as forças de segurança do DF.

Quem é Anderson Torres?

Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres foi nomeado, na segunda-feira, 2, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

Com passagem pelos quadros da Polícia Civil e delegado da Polícia Federal desde 2003, Anderson Torres tem uma trajetória profissional bastante familiarizada com as demandas da segurança na capital da República.

Ele atuou como secretário da pasta entre 2019 e 2021, durante o primeiro mandato do governador Ibaneis Rocha (MDB), reeleito em primeiro turno para os próximos quatro anos.

Pouco após as 17h, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, oficializou a demissão de Torres pelo Twitter: