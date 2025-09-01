Que horas será o julgamento do Bolsonaro no STF? Veja datas e como assistir ao vivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira, 2, a julgar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022.

A ação será julgada pela Primeira Turma da Corte, que vai decidir se o grupo será condenado ou absolvido da acusação.

O julgamento pode resultar na prisão de um ex-presidente da República e de generais do Exército.

Estão marcadas oito sessões. Nos dias 2, 9 e 12, as sessões serão realizadas no período da manhã e da tarde, com pausa para o almoço. Nos dias 3 e 10, o julgamento ocorrerá somente pela manhã. Os horários são os seguintes:

2 de setembro – 9h até 19h

3 de setembro – 9h;

9 de setembro – 9h até 19h

10 de setembro – 9h;

12 de setembro – 9h até 19h

Onde assistir o julgamento do Bolsonaro ao vivo?

O julgamento de Bolsonaro e outros sete réus será transmitido ao vivo pela TV Justiça e no canal do STF do YouTube