Que horas será o julgamento do Bolsonaro no STF? Veja datas e como assistir ao vivo

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18h36.
Última atualização em 1 de setembro de 2025 às 18h40.
O Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira, 2, a julgar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022.
A ação será julgada pela Primeira Turma da Corte, que vai decidir se o grupo será condenado ou absolvido da acusação.
O julgamento pode resultar na prisão de um ex-presidente da República e de generais do Exército.
Estão marcadas oito sessões. Nos dias 2, 9 e 12, as sessões serão realizadas no período da manhã e da tarde, com pausa para o almoço. Nos dias 3 e 10, o julgamento ocorrerá somente pela manhã. Os horários são os seguintes:
O julgamento de Bolsonaro e outros sete réus será transmitido ao vivo pela TV Justiça e no canal do STF do YouTube