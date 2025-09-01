Bolsonaro não vai a julgamento no STF, diz defesa

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou à EXAME que ele não irá comparecer nesta terça-feira, 2, ao primeiro dia em que o Supremo Tribunal Federal irá realizar o julgamento sobre o plano de golpe de Estado em 2022. Não foi explicado o motivo da ausência do ex-presidente.

Bolsonaro tem enfrentado crises de soluços. Em muitos casos, tem vomitado por causa disso. Ele está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e só deixou o local no último dia 16 para realizar exames médicos.

O boletim divulgado na ocasião informou que ele segue fazendo tratamento para hipertensão e refluxo, além de medidas preventivas contra broncoaspiração.

Reunião com ministros do STF

Os advogados de Jair Bolsonaro e outros sete réus da trama golpista se reuniram, nas últimas semanas, com ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), dois dias antes do início do julgamento que analisará se houve tentativa de golpe de Estado no Brasil.

As reuniões, que são comuns antes de julgamentos importantes, tiveram como objetivo apresentar os posicionamentos das defesas e, em alguns casos, entregar documentos relevantes ao STF.Parte desses encontros ocorreu no Salão Branco do Supremo, entre sessões.

O advogado Matheus Milanez, que defende o ex-ministro Augusto Heleno, e Eumar Novacki, responsável pela defesa de Anderson Torres, se encontraram com três dos ministros da Primeira Turma: Alexandre de Moraes, relator do caso, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Outros defensores, como Demóstenes Torres, advogado de Almir Garnier, e Andrew Fernandes Farias, que representa Paulo Sérgio Nogueira, também se reuniram com partes da Primeira Turma.

Pedidos de absolvição e expectativa para o julgamento

Nas alegações finais do processo, as defesas pediram absolvição de seus clientes, enquanto a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a condenação de todos os réus.

O julgamento começa nesta terça-feira, 2, e está programado para durar até 12 de setembro, com oito sessões divididas em cinco dias.

Início do julgamento

Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira, 2, a julgar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022.

A ação será julgada pela Primeira Turma da Corte, que vai decidir se o grupo será condenado ou absolvido da acusação.

O julgamento pode resultar na prisão de um ex-presidente da República e de generais do Exército. Bolsonaro é acusado de outros quatro crimes no processo. Somados, podem dar pena de 43 anos de prisão

Estão marcadas oito sessões. Nos dias 2, 9 e 12, as sessões serão realizadas no período da manhã e da tarde, com pausa para o almoço. Nos dias 3 e 10, o julgamento ocorrerá somente pela manhã. Os horários são os seguintes:

2 de setembro – 9h até 19h

3 de setembro – 9h;

9 de setembro – 9h até 19h

10 de setembro – 9h;

12 de setembro – 9h até 19h

Onde assistir o julgamento do Bolsonaro ao vivo?

O julgamento de Bolsonaro e outros sete réus será transmitido ao vivo pela TV Justiça e no canal do STF do YouTube