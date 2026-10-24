Que horas começa a votação do 2º turno? Veja os horários por estado

RESUMO ＋ A votação do segundo turno das eleições 2026 será realizada neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Os eleitores de estados com fusos horários diferentes devem observar os horários locais, que variam de 6h a 9h para o início da votação. Além da escolha do presidente da República, haverá disputas para governador em cinco estados e no Distrito Federal. Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou o e-Título com fotografia.

A votação do segundo turno das Eleições 2026 começa às 8h deste domingo, 25, pelo horário de Brasília. A regra vale para todo o país, por isso, eleitores de regiões com fuso horário diferente devem observar o horário local correspondente.

A votação será realizada em todo o Brasil para a escolha do presidente da República. Também haverá disputa para governador em cinco estados e no Distrito Federal, em que o cargo ainda está em aberto.

Acompanhe a apuração do segundo turno na EXAME.

Que horas começa a votação em cada estado?

O horário oficial das eleições é unificado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com referência em Brasília. Para acompanhar essa agenda, alguns estados terão seções que abrem antes ou depois das 8h no horário local.

Localidade Abertura Encerramento Maior parte do país, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro 8h 17h Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima 7h 16h Maior parte do Amazonas 7h 16h Acre e 11 municípios do Amazonas 6h 15h Fernando de Noronha (PE) 9h 18h

Que horas termina a votação do segundo turno?

As urnas encerram a votação oficialmente às 17h, pelo horário de Brasília, neste domingo, 25. O horário local varia nas regiões com outros fusos.

Quem estiver na fila às 17h poderá votar normalmente. Nesse caso, os mesários identificam os eleitores que ainda aguardam atendimento e distribuem senhas. A seção permanece aberta até que todos os eleitores habilitados por esse procedimento tenham votado.

Qual documento levar para votar amanhã?

Amanhã, a partir das 8h, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto para se identificar na seção eleitoral. São aceitos, entre outros, RG, Carteira de Identidade Nacional (CIN), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteira de trabalho física e carteira profissional reconhecida por lei.

O e-Título também pode ser usado como documento de identificação, desde que o aplicativo exiba a fotografia do eleitor. O título eleitoral impresso não é obrigatório para votar.

Certidões de nascimento e de casamento não são aceitas como documentos de identificação.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

A ausência no primeiro turno não impede a participação no segundo, porque cada etapa é considerada uma eleição independente pela Justiça Eleitoral.

Para votar neste domingo, o eleitor precisa estar com a inscrição eleitoral regular. O título não pode estar cancelado nem suspenso. A falta de cadastro biométrico também não impede o voto, desde que a situação eleitoral esteja regular e a identidade seja confirmada pelos procedimentos previstos.

Que horas começa a apuração dos votos?

A divulgação dos resultados começa a partir das 17h de domingo, pelo horário de Brasília, conforme o calendário do TSE. A totalização reúne os votos registrados nas seções eleitorais após o encerramento da votação e os procedimentos de segurança de cada urna.

Como consultar o local de votação?

O eleitor pode conferir o endereço da seção eleitoral pelo aplicativo e-Título, na opção “Onde votar”, ou pelo Autoatendimento Eleitoral, no site do TSE. A consulta também está disponível no assistente virtual ChatVote.

A Justiça Eleitoral recomenda verificar o local antes de sair de casa, especialmente se houve transferência temporária de seção ou alteração do endereço de votação.