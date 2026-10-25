33 milhões de brasileiros não votaram no 1º turno; veja números por estado

Mais de 33,4 milhões de eleitores aptos não compareceram às urnas no primeiro turno de 2026. (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17h16.
No primeiro turno das Eleições de 2026, 33,47 milhões de eleitores aptos a votar no Brasil e no exterior não compareceram às urnas, o equivalente a 21,08% do eleitorado, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse é o maior patamar desde 1998.
São Paulo lidera o ranking em números absolutos, com mais de 7,6 milhões de eleitores ausentes. O total é mais que o dobro do registrado em Minas Gerais, segundo colocado, com 3,73 milhões.
O Rio de Janeiro aparece na terceira posição, com quase 3 milhões de ausentes. Bahia e Rio Grande do Sul completam os cinco estados com os maiores números absolutos de abstenções.
|Estado
|Abstenções
|Taxa de abstenção
|Mato Grosso do Sul (MS)
|482.860
|23,88%
|Rio de Janeiro (RJ)
|2.997.846
|23,33%
|Minas Gerais (MG)
|3.734.021
|22,82%
|São Paulo (SP)
|7.687.443
|22,55%
|Mato Grosso (MT)
|585.274
|22,21%
|Goiás (GO)
|1.108.382
|21,84%
|Rondônia (RO)
|274.948
|21,70%
|Espírito Santo (ES)
|638.972
|21,39%
|Rio Grande do Sul (RS)
|1.819.041
|21,36%
|Alagoas (AL)
|503.370
|20,64%
|Paraná (PR)
|1.771.009
|20,59%
|Acre (AC)
|125.345
|20,44%
|Amazonas (AM)
|563.782
|20,16%
|Bahia (BA)
|2.258.135
|19,98%
|Maranhão (MA)
|1.022.486
|19,74%
|Pará (PA)
|1.195.412
|19,10%
|Santa Catarina (SC)
|1.084.991
|18,97%
|Distrito Federal (DF)
|426.067
|18,99%
|Rio Grande do Norte (RN)
|488.493
|18,39%
|Tocantins (TO)
|216.623
|18,35%
|Pernambuco (PE)
|1.311.753
|18,18%
|Amapá (AP)
|100.340
|17,41%
|Paraíba (PB)
|564.062
|17,40%
|Sergipe (SE)
|301.1851
|17,32%
|Piauí (PI)
|463.678
|17,15%
|Roraima (RR)
|68.644
|17,14%
|Ceará (CE)
|1.085.522
|15,53%
O ranking muda quando a comparação considera a proporção de eleitores que não votaram. Os cinco maiores percentuais foram:
Na outra ponta, o Ceará registrou a menor taxa de abstenção entre as unidades da Federação, com 15,53%. Na sequência aparecem Roraima, com 17,14%; Piauí, com 17,15%; Sergipe, com 17,32%; e Paraíba, com 17,40%.
A diferença entre Mato Grosso do Sul e Ceará foi de 8,34 pontos percentuais.
A base do TSE registrou 33.469.244 abstenções nas 27 unidades da Federação, de um eleitorado de 158.745.463 pessoas. Isso corresponde a uma taxa nacional de abstenção de 21,08%.