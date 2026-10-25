33 milhões de brasileiros não votaram no 1º turno; veja números por estado

No primeiro turno das Eleições de 2026, 33,47 milhões de eleitores aptos a votar no Brasil e no exterior não compareceram às urnas, o equivalente a 21,08% do eleitorado, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse é o maior patamar desde 1998.

Quais estados tiveram mais abstenções no 1º turno?

São Paulo lidera o ranking em números absolutos, com mais de 7,6 milhões de eleitores ausentes. O total é mais que o dobro do registrado em Minas Gerais, segundo colocado, com 3,73 milhões.

O Rio de Janeiro aparece na terceira posição, com quase 3 milhões de ausentes. Bahia e Rio Grande do Sul completam os cinco estados com os maiores números absolutos de abstenções.

Estado Abstenções Taxa de abstenção Mato Grosso do Sul (MS) 482.860 23,88% Rio de Janeiro (RJ) 2.997.846 23,33% Minas Gerais (MG) 3.734.021 22,82% São Paulo (SP) 7.687.443 22,55% Mato Grosso (MT) 585.274 22,21% Goiás (GO) 1.108.382 21,84% Rondônia (RO) 274.948 21,70% Espírito Santo (ES) 638.972 21,39% Rio Grande do Sul (RS) 1.819.041 21,36% Alagoas (AL) 503.370 20,64% Paraná (PR) 1.771.009 20,59% Acre (AC) 125.345 20,44% Amazonas (AM) 563.782 20,16% Bahia (BA) 2.258.135 19,98% Maranhão (MA) 1.022.486 19,74% Pará (PA) 1.195.412 19,10% Santa Catarina (SC) 1.084.991 18,97% Distrito Federal (DF) 426.067 18,99% Rio Grande do Norte (RN) 488.493 18,39% Tocantins (TO) 216.623 18,35% Pernambuco (PE) 1.311.753 18,18% Amapá (AP) 100.340 17,41% Paraíba (PB) 564.062 17,40% Sergipe (SE) 301.1851 17,32% Piauí (PI) 463.678 17,15% Roraima (RR) 68.644 17,14% Ceará (CE) 1.085.522 15,53%

Quais estados tiveram as maiores taxas de abstenção?

O ranking muda quando a comparação considera a proporção de eleitores que não votaram. Os cinco maiores percentuais foram:

Mato Grosso do Sul : 23,88%;

: 23,88%; Rio de Janeiro: 23,33%;

23,33%; Minas Gerais: 22,82%;

22,82%; São Paulo : 22,55%;

: 22,55%; Mato Grosso: 22,21%.

Na outra ponta, o Ceará registrou a menor taxa de abstenção entre as unidades da Federação, com 15,53%. Na sequência aparecem Roraima, com 17,14%; Piauí, com 17,15%; Sergipe, com 17,32%; e Paraíba, com 17,40%.

A diferença entre Mato Grosso do Sul e Ceará foi de 8,34 pontos percentuais.

Qual foi o total de abstenções no primeiro turno?

A base do TSE registrou 33.469.244 abstenções nas 27 unidades da Federação, de um eleitorado de 158.745.463 pessoas. Isso corresponde a uma taxa nacional de abstenção de 21,08%.