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33 milhões de brasileiros não votaram no 1º turno; veja números por estado

Dados do TSE mostram que São Paulo concentrou o maior número total de eleitores ausentes no primeiro turno, enquanto Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de abstenção

Mais de 33,4 milhões de eleitores aptos não compareceram às urnas no primeiro turno de 2026. (Joédson Alves/Agência Brasil)

Mais de 33,4 milhões de eleitores aptos não compareceram às urnas no primeiro turno de 2026. (Joédson Alves/Agência Brasil)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17h16.

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No primeiro turno das Eleições de 2026, 33,47 milhões de eleitores aptos a votar no Brasil e no exterior não compareceram às urnas, o equivalente a 21,08% do eleitorado, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse é o maior patamar desde 1998.

Quais estados tiveram mais abstenções no 1º turno?

São Paulo lidera o ranking em números absolutos, com mais de 7,6 milhões de eleitores ausentes. O total é mais que o dobro do registrado em Minas Gerais, segundo colocado, com 3,73 milhões.

O Rio de Janeiro aparece na terceira posição, com quase 3 milhões de ausentes. Bahia e Rio Grande do Sul completam os cinco estados com os maiores números absolutos de abstenções.

EstadoAbstençõesTaxa de abstenção
Mato Grosso do Sul (MS)482.86023,88%
Rio de Janeiro (RJ)2.997.84623,33%
Minas Gerais (MG)3.734.02122,82%
São Paulo (SP)7.687.44322,55%
Mato Grosso (MT)585.27422,21%
Goiás (GO)1.108.38221,84%
Rondônia (RO)274.94821,70%
Espírito Santo (ES)638.97221,39%
Rio Grande do Sul (RS)1.819.04121,36%
Alagoas (AL)503.37020,64%
Paraná (PR)1.771.00920,59%
Acre (AC)125.34520,44%
Amazonas (AM)563.78220,16%
Bahia (BA)2.258.13519,98%
Maranhão (MA)1.022.48619,74%
Pará (PA)1.195.41219,10%
Santa Catarina (SC)1.084.99118,97%
Distrito Federal (DF)426.06718,99%
Rio Grande do Norte (RN)488.49318,39%
Tocantins (TO)216.62318,35%
Pernambuco (PE)1.311.75318,18%
Amapá (AP)100.34017,41%
Paraíba (PB)564.06217,40%
Sergipe (SE)301.185117,32%
Piauí (PI)463.67817,15%
Roraima (RR)68.64417,14%
Ceará (CE)1.085.52215,53%

Quais estados tiveram as maiores taxas de abstenção?

O ranking muda quando a comparação considera a proporção de eleitores que não votaram. Os cinco maiores percentuais foram:

  • Mato Grosso do Sul: 23,88%;
  • Rio de Janeiro: 23,33%;
  • Minas Gerais: 22,82%;
  • São Paulo: 22,55%;
  • Mato Grosso: 22,21%.

Na outra ponta, o Ceará registrou a menor taxa de abstenção entre as unidades da Federação, com 15,53%. Na sequência aparecem Roraima, com 17,14%; Piauí, com 17,15%; Sergipe, com 17,32%; e Paraíba, com 17,40%.

A diferença entre Mato Grosso do Sul e Ceará foi de 8,34 pontos percentuais.

Qual foi o total de abstenções no primeiro turno?

A base do TSE registrou 33.469.244 abstenções nas 27 unidades da Federação, de um eleitorado de 158.745.463 pessoas. Isso corresponde a uma taxa nacional de abstenção de 21,08%.

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