Nunes Marques determina que TSE analise com 'urgência' conteúdo do canal 'Exército do Lula'

O ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (STF/Flickr)
Repórter
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 09h17.
Última atualização em 12 de outubro de 2026 às 09h23.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou nesta segunda-feira uma análise urgente sobre possível desinformação divulgada pelo canal “Exército do Lula” no aplicativo de mensagens WhatsApp. A apuração ocorre após decisões conflitantes na Corte Eleitoral e avaliará o alcance e os possíveis impactos do conteúdo no processo eleitoral.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou nesta segunda-feira que a área técnica da Corte realize, em caráter de máxima urgência, uma análise sobre possíveis conteúdos de desinformação divulgados pelo canal “Exército do Lula”, no WhatsApp. O caso ganhou destaque nos últimos dias após uma sequência de decisões judiciais conflitantes dentro do próprio tribunal.
Segundo informações da TV Globo, a determinação foi encaminhada à Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do TSE, responsável por elaborar um relatório técnico com informações que possam auxiliar na avaliação de eventuais riscos à integridade do processo eleitoral.
Entre os pontos que deverão ser investigados está a eventual replicação do conteúdo em outras plataformas e canais digitais, além do alcance das publicações e seus possíveis impactos no debate eleitoral.
Segundo a emissora, Nunes Marques também solicitou que a assessoria informe se já atuou anteriormente no caso e se foram adotadas medidas relacionadas ao funcionamento do canal analisado.
A discussão ocorre em meio às articulações da reta final da campanha eleitoral. Está prevista para esta terça-feira uma reunião entre o presidente do TSE e os coordenadores das campanhas de Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo é debater a conduta dos candidatos e de seus apoiadores durante o segundo turno. As decisões judiciais envolvendo o canal foram alvo de críticas por parte das duas campanhas.
No domingo, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, suspendeu a decisão anterior de Nunes Marques e restabeleceu, de forma provisória, o funcionamento do canal “Exército do Lula”. A definição definitiva sobre o caso deverá ocorrer posteriormente no âmbito da Corte Eleitoral.
O ministro Kassio Nunes Marques determinou que a área técnica do TSE analise, em caráter de máxima urgência, possíveis conteúdos de desinformação divulgados pelo canal “Exército do Lula” no WhatsApp. A medida foi tomada nesta segunda-feira.
A Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do TSE fará a análise, segundo informações da TV Globo. A área deverá elaborar um relatório técnico para auxiliar na avaliação de possíveis riscos à integridade do processo eleitoral.
O TSE investigará a possível replicação do conteúdo em outras plataformas e canais digitais, além do alcance das publicações e de seus eventuais impactos no debate eleitoral. Segundo a TV Globo, Kassio Nunes Marques também pediu informações sobre atuações e medidas anteriores da assessoria no caso.
O canal “Exército do Lula” teve seu funcionamento restabelecido provisoriamente no domingo pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. A decisão definitiva será tomada posteriormente pela Corte Eleitoral.
O caso ganhou destaque após uma sequência de decisões judiciais conflitantes no TSE. No domingo, Ricardo Villas Bôas Cueva suspendeu uma decisão anterior de Kassio Nunes Marques e restabeleceu provisoriamente o canal.
Kassio Nunes Marques deverá se reunir nesta terça-feira com os coordenadores das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. O encontro terá como objetivo debater a conduta dos candidatos e de seus apoiadores durante o segundo turno.