Nunes Marques determina que TSE analise com 'urgência' conteúdo do canal 'Exército do Lula'

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou nesta segunda-feira uma análise urgente sobre possível desinformação divulgada pelo canal “Exército do Lula” no aplicativo de mensagens WhatsApp. A apuração ocorre após decisões conflitantes na Corte Eleitoral e avaliará o alcance e os possíveis impactos do conteúdo no processo eleitoral.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou nesta segunda-feira que a área técnica da Corte realize, em caráter de máxima urgência, uma análise sobre possíveis conteúdos de desinformação divulgados pelo canal “Exército do Lula”, no WhatsApp. O caso ganhou destaque nos últimos dias após uma sequência de decisões judiciais conflitantes dentro do próprio tribunal.

Segundo informações da TV Globo, a determinação foi encaminhada à Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do TSE, responsável por elaborar um relatório técnico com informações que possam auxiliar na avaliação de eventuais riscos à integridade do processo eleitoral.

Entre os pontos que deverão ser investigados está a eventual replicação do conteúdo em outras plataformas e canais digitais, além do alcance das publicações e seus possíveis impactos no debate eleitoral.

Segundo a emissora, Nunes Marques também solicitou que a assessoria informe se já atuou anteriormente no caso e se foram adotadas medidas relacionadas ao funcionamento do canal analisado.

Disputa judicial

A discussão ocorre em meio às articulações da reta final da campanha eleitoral. Está prevista para esta terça-feira uma reunião entre o presidente do TSE e os coordenadores das campanhas de Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo é debater a conduta dos candidatos e de seus apoiadores durante o segundo turno. As decisões judiciais envolvendo o canal foram alvo de críticas por parte das duas campanhas.

No domingo, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, suspendeu a decisão anterior de Nunes Marques e restabeleceu, de forma provisória, o funcionamento do canal “Exército do Lula”. A definição definitiva sobre o caso deverá ocorrer posteriormente no âmbito da Corte Eleitoral.