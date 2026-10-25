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Lula vence Flávio Bolsonaro na Espanha com 68,42% dos votos

Presidente recebeu 9.293 votos, em comparação a 7.263 no primeiro turno; senador ficou com 31,58% dos votos válidos, somando 4.289 votos

Na espanha, com as urnas fechadas, Lula cosengue vitória com 68,42% dos votos (Oscar del Pozo/AFP)

Na espanha, com as urnas fechadas, Lula cosengue vitória com 68,42% dos votos (Oscar del Pozo/AFP)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17h17.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 na Espanha, neste domingo, 25, com 9.293 votos, o equivalente a 68,42% dos votos válidos. Já Flávio Bolsonaro (PL) obteve 4.289 votos, o que corresponde a 31,58% do total, segundo dados do TSE.

Lula ampliou sua votação em 2.030 votos em relação ao primeiro turno, quando havia recebido 7.263 votos, o que corresponde a 62,6% dos votos válidos. Por sua vez, Flávio Bolsonaro também subiu em números absolutos, somando 951 votos aos seus 3.338 no primeiro turno, o que correspondeu a 28,8% do total de votos.

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