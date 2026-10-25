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TSE aprova a extensão do horário de votação do 2º turno para às 19h

Solicitações de extensão de horário de votação foram feitas pelas campanhas de Flávio Bolsonaro e Lula

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17h05.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 17h10.

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O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a extensão do horário da votação para o 2º turno das eleições para as 19h neste domingo, 25, em todo o Brasil. A decisão partiu do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao TSE dar prosseguimento", declarou o ministro.

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu ao TSE nesta tarde a prorrogação da votação do segundo turno até as 19h em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A equipe do candidato alega que chuvas, alagamentos e interdições de vias dificultaram o acesso de eleitores às seções.

O pedido foi encaminhado ao presidente da Corte, ministro Nunes Marques. A campanha também solicita que a divulgação dos resultados da eleição presidencial comece somente após o encerramento da votação nos locais contemplados pela medida.

Pela proposta, as demais seções poderiam transmitir os votos normalmente, mas os números permaneceriam sem divulgação até o fim do prazo adicional.

A defesa argumentou que a regra que assegura o voto a quem estivesse na fila às 17h não atenderia aos eleitores impedidos de chegar aos locais de votação. Pelas normas da Justiça Eleitoral, quem estivesse aguardando na fila no horário de encerramento receberia uma senha e mantém o direito de votar.

Campanha de Lula também pediu extensão

A coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também protocolou na tarde deste domingo uma petição com pedido de liminar de urgência, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), solicitando a prorrogação do horário de encerramento da votação até as 19h, em todo os municípios do país atingidos por problemas no transporte público.

A campanha também havia protocolado o pedido no Supremo Tribunal Federal (STF).

*Em atualização.

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