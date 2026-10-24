Pesquisa Atlas: Mailza Assis tem 60,4% e Alan Rick 39,6% no 2º turno no Acre

desempenho de Mailza Assis é diretamente impulsionado pelo eleitorado feminino.
Colaboradora
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 20h22.
A pesquisa AtlasIntel, divulgada neste sábado, 24, mostra Mailza Assis (PP) com 60,4% dos votos válidos no segundo turno para o governo do Acre, contra 39,6% de Alan Rick (Republicanos). Na disputa presidencial no estado, Flávio Bolsonaro (PL) registra 66,1%, enquanto Lula (PT) aparece com 33,9%. O levantamento também aponta aprovação de 42% à gestão de Mailza e desaprovação de 65% ao governo Lula. A pesquisa ouviu 1.191 eleitores e tem margem de erro de três pontos percentuais.
Divulgada neste sábado, 24, a nova rodada da pesquisa AtlasIntel para o governo do Acre mostra a atual governadora Mailza Assis (PP) na liderança isolada do segundo turno. Considerando os votos válidos, que excluem brancos e nulos, a candidata registra 60,4% da preferência do eleitorado acriano. Seu adversário no cenário estadual, Alan Rick (Republicanos), pontua com 39,6%.
Quando observados os votos totais do levantamento, a governadora mantém a dianteira com 53,3% das intenções de voto, contra 34,9% do adversário. Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 9,1%, enquanto 2,7% afirmam não saber em quem votar na disputa pelo Executivo estadual.
Na simulação para a presidência da República, os números em votos válidos mostram forte vantagem do senador Flávio Bolsonaro (PL) no estado. O parlamentar atinge 66,1% da preferência local, contra 33,9% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos totais, o placar presidencial no Acre fica em 63,3% a 32,4%.
O levantamento também mediu a percepção dos eleitores sobre as atuais gestões. O trabalho da governadora Mailza Assis é aprovado por 42% dos entrevistados, enquanto 33% desaprovam e 25% não souberam responder. Na avaliação direta, 54% classificam o governo como regular e 25% como ótimo ou bom.
Em contrapartida, a gestão federal enfrenta alto índice de rejeição local. O desempenho do presidente Lula é desaprovado por 65% do eleitorado do Acre, com apenas 32% de aprovação. O governo petista é considerado ruim ou péssimo por 62% dos eleitores consultados e ótimo ou bom por 23%.
O desempenho de Mailza Assis é diretamente impulsionado pelo eleitorado feminino, onde a governadora atinge 58% das intenções de voto totais, e entre os católicos, grupo no qual registra 62,9%. Ela também lidera entre os eleitores de renda mais alta, marcando 57,8% no segmento que ganha acima de R$ 10.000 mensais.
Já Alan Rick encontra seu melhor desempenho entre o eleitorado evangélico, onde marca 42,5% da preferência, e entre o público masculino (42%). Apesar da aderência nestes recortes específicos, o candidato do Republicanos não consegue superar a atual governadora em nenhum dos estratos religiosos ou de gênero mapeados.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.191 eleitores entre 18 e 23 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo AC-07723/2026.
Mailza Assis (PP) registra 60,4% dos votos válidos na simulação de segundo turno, contra 39,6% de Alan Rick (Republicanos). A diferença entre os candidatos é de 20,8 pontos percentuais, acima da margem de erro de três pontos percentuais do levantamento.
Mailza Assis aparece com 53,3% das intenções de voto, enquanto Alan Rick registra 34,9%. Os votos brancos e nulos somam 9,1%, e os indecisos representam 2,7% dos entrevistados.
Flávio Bolsonaro (PL) registra 66,1% dos votos válidos na simulação de segundo turno para presidente, contra 33,9% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos votos totais, o senador aparece com 63,3%, enquanto Lula tem 32,4%.
Segundo a AtlasIntel, 42% dos eleitores aprovam a gestão de Mailza Assis, enquanto 33% desaprovam e 25% não souberam responder. Na avaliação qualitativa, 54% classificam o governo estadual como regular e 25% como ótimo ou bom.
O presidente Lula registra 65% de desaprovação e 32% de aprovação entre os eleitores acreanos. A gestão federal é considerada ruim ou péssima por 62% dos entrevistados e ótima ou boa por 23%.
Mailza Assis registra 58% das intenções de voto entre mulheres, 62,9% entre católicos e 57,8% entre eleitores com renda mensal superior a R$ 10 mil. Alan Rick alcança 42,5% entre evangélicos e 42% entre homens. Segundo o levantamento, a governadora aparece à frente em todos os segmentos religiosos e de gênero analisados.
A AtlasIntel entrevistou 1.191 eleitores entre 18 e 23 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria AtlasIntel e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AC-07723/2026.