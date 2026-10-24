Pesquisa Atlas: Mailza Assis tem 60,4% e Alan Rick 39,6% no 2º turno no Acre

RESUMO ＋ A pesquisa AtlasIntel, divulgada neste sábado, 24, mostra Mailza Assis (PP) com 60,4% dos votos válidos no segundo turno para o governo do Acre, contra 39,6% de Alan Rick (Republicanos). Na disputa presidencial no estado, Flávio Bolsonaro (PL) registra 66,1%, enquanto Lula (PT) aparece com 33,9%. O levantamento também aponta aprovação de 42% à gestão de Mailza e desaprovação de 65% ao governo Lula. A pesquisa ouviu 1.191 eleitores e tem margem de erro de três pontos percentuais.

Divulgada neste sábado, 24, a nova rodada da pesquisa AtlasIntel para o governo do Acre mostra a atual governadora Mailza Assis (PP) na liderança isolada do segundo turno. Considerando os votos válidos, que excluem brancos e nulos, a candidata registra 60,4% da preferência do eleitorado acriano. Seu adversário no cenário estadual, Alan Rick (Republicanos), pontua com 39,6%.

Cenários totais e a disputa pela presidência

Quando observados os votos totais do levantamento, a governadora mantém a dianteira com 53,3% das intenções de voto, contra 34,9% do adversário. Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 9,1%, enquanto 2,7% afirmam não saber em quem votar na disputa pelo Executivo estadual.

Na simulação para a presidência da República, os números em votos válidos mostram forte vantagem do senador Flávio Bolsonaro (PL) no estado. O parlamentar atinge 66,1% da preferência local, contra 33,9% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos totais, o placar presidencial no Acre fica em 63,3% a 32,4%.

Avaliação de governo e índices do Executivo

O levantamento também mediu a percepção dos eleitores sobre as atuais gestões. O trabalho da governadora Mailza Assis é aprovado por 42% dos entrevistados, enquanto 33% desaprovam e 25% não souberam responder. Na avaliação direta, 54% classificam o governo como regular e 25% como ótimo ou bom.

Em contrapartida, a gestão federal enfrenta alto índice de rejeição local. O desempenho do presidente Lula é desaprovado por 65% do eleitorado do Acre, com apenas 32% de aprovação. O governo petista é considerado ruim ou péssimo por 62% dos eleitores consultados e ótimo ou bom por 23%.

Recortes demográficos e força nos segmentos

O desempenho de Mailza Assis é diretamente impulsionado pelo eleitorado feminino, onde a governadora atinge 58% das intenções de voto totais, e entre os católicos, grupo no qual registra 62,9%. Ela também lidera entre os eleitores de renda mais alta, marcando 57,8% no segmento que ganha acima de R$ 10.000 mensais.

Já Alan Rick encontra seu melhor desempenho entre o eleitorado evangélico, onde marca 42,5% da preferência, e entre o público masculino (42%). Apesar da aderência nestes recortes específicos, o candidato do Republicanos não consegue superar a atual governadora em nenhum dos estratos religiosos ou de gênero mapeados.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.191 eleitores entre 18 e 23 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo AC-07723/2026.