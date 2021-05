Quarentena em SP: governo aumenta em mais 1 hora a abertura do comércio

O governo de São Paulo decidiu ampliar o horário de funcionamento do comércio a partir do sábado, 8. Com isso, todos os estabelecimentos podem abrir das 6h até as 21h (antes era até 20h). Além disso, a capacidade passa de 25% para 30%. A nova regra ainda é chamada de "transição" e tem validade até o dia 23 de maio.

O toque de recolher também teve o horário alterado. Agora, é das 21h às 5h. Parques estaduais e municipais podem abrir das 6h às 18h. O teletrabalho para atividades administrativas não essenciais continua obrigatório. As regras na educação também não foram alteradas. Com isso, as escolas podem funcionar, com capacidade de até 35%. Prefeituras têm autonomia para restringir as regras. A cidade de São Paulo segue o decreto estadual.

Há duas semanas, o governo de São Paulo começou a reabertura parcial de várias atividades do comércio. As etapas foram chamadas de "fase de transição" da quarentena vermelha, mais restrita, para a laranja, com menos restrições. Primeiro foram autorizadas a abertura dos shoppings e do comércio de rua, depois foi a vez dos restaurantes, salões de beleza e academias. No último fim de semana, o horário de abertura dos estabelecimentos foi ampliado.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo vem caindo gradativamente ao longo das semanas. Nesta sexta-feira, 7, a ocupação está em 78%, abaixo do que foi registrado há uma semana. A média diária de novas internações, somando UTI e enfermaria, está estável há duas semanas, em 2.199. Já a média diária de óbitos é de 553, abaixo do pico registrado no começo de abril, quando atingiu 890.

Regras da quarentena em SP válidas de 8 a 23 de maio

Comércio, shoppings, restaurantes, salões e academias: permitida a abertura das 6h às 21h, com capacidade de 30%

Bares só podem funcionar na modalidade restaurante, seguindo as mesmas regras

Teletrabalho de serviços administrativos é obrigatório

Parques podem abrir das 6h às 18h

Atividades culturais (museus, galerias e similares): das 6h às 21h, com capacidade de 30%

Toque de recolher das 21h às 5h

Igrejas e templos podem abrir, com capacidade de 30%

Escolas podem abrir, com capacidade de 35%

