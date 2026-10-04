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Quantos números preciso digitar na urna em 2026?

Com duas vagas por estado em disputa no Senado, eleitor deve escolher candidatos diferentes; voto de legenda só vale para deputado

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05h00.

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RESUMO ＋

O eleitor fará seis escolhas na urna eletrônica no primeiro turno das eleições 2026, neste domingo, 4 de outubro. A sequência começa por deputado federal e termina com presidente da República. Como duas vagas do Senado estão em disputa por estado, será necessário votar em dois candidatos diferentes para senador.

O eleitor vai digitar seis números na urna eletrônica no primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo, 4. São cinco cargos em disputa, mas o Senado tem duas vagas por estado, o que exige dois votos para senador.

A ordem de votação é fixa, e a quantidade de dígitos muda conforme o cargo:

  • Deputado federal: quatro dígitos;
  • Deputado estadual ou distrital: cinco dígitos;
  • Senador (primeira vaga): três dígitos;
  • Senador (segunda vaga): três dígitos;
  • Governador: dois dígitos;
  • Presidente da República: dois dígitos.

Depois de cada número, a urna exibe foto, nome e partido do candidato. O voto só é registrado quando o eleitor aperta a tecla Confirma.

Dois votos para senador

A eleição deste ano renova dois terços do Senado. Em 2022, apenas uma vaga por estado foi disputada, e o eleitor deu cinco votos.

Os dois votos devem ir para candidatos diferentes. Se o eleitor repetir o número, a urna anula automaticamente o segundo voto.

Voto de legenda só para deputado

Para deputado federal e deputado estadual ou distrital, é possível votar apenas no partido, sem escolher um candidato. Para senador, o voto de legenda não é permitido.

Colinha deve seguir a ordem da urna

A Justiça Eleitoral recomenda levar os seis números anotados em papel, na mesma sequência da votação. O celular não pode entrar na cabine.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém um simulador de votação on-line, com candidatos fictícios, para quem quiser treinar a sequência antes de domingo.

Em um eventual segundo turno, em 25 de outubro, serão no máximo dois votos: presidente e governador.

Como acompanhar o resultado da eleição 2026?

A apuração ao vivo começa após o encerramento da votação. A EXAME terá cobertura em tempo real da apuração e dos resultados das eleições de 2026, com os dados da disputa para presidente, governadores e Senado, além da cobertura dos principais acontecimentos do primeiro turno.

Perguntas frequentes

Quantos votos o eleitor dará nas eleições 2026? ＋

O eleitor fará seis escolhas no primeiro turno: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.

Qual é a ordem de votação na urna eletrônica? ＋

A ordem é: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Quantos dígitos tem o número de cada candidato? ＋

São quatro dígitos para deputado federal, cinco para deputado estadual ou distrital, três para senador, dois para governador e dois para presidente da República.

Por que o eleitor vota duas vezes para senador em 2026? ＋

Porque a eleição de 2026 renova dois terços do Senado. Por isso, cada estado terá duas vagas em disputa e o eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes.

Posso votar duas vezes no mesmo candidato a senador? ＋

Não. Os dois votos para senador devem ser destinados a candidatos diferentes. Se o eleitor repetir o mesmo número, a urna anula automaticamente o segundo voto.

É possível votar apenas no partido? ＋

Sim, mas somente nas eleições para deputado federal e deputado estadual ou distrital. Para senador, não é permitido o voto de legenda.

Pode levar uma colinha com os números dos candidatos? ＋

Sim. A Justiça Eleitoral recomenda levar os números anotados em papel, de preferência na mesma ordem apresentada pela urna. O celular não pode ser levado para a cabine de votação.

Quantos votos serão dados no segundo turno? ＋

Em um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro, serão no máximo dois votos: um para governador e outro para presidente da República, conforme as disputas que tiverem segundo turno.

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