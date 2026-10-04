Quantos números preciso digitar na urna em 2026?

RESUMO ＋ O eleitor fará seis escolhas na urna eletrônica no primeiro turno das eleições 2026, neste domingo, 4 de outubro. A sequência começa por deputado federal e termina com presidente da República. Como duas vagas do Senado estão em disputa por estado, será necessário votar em dois candidatos diferentes para senador.

O eleitor vai digitar seis números na urna eletrônica no primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo, 4. São cinco cargos em disputa, mas o Senado tem duas vagas por estado, o que exige dois votos para senador.

A ordem de votação é fixa, e a quantidade de dígitos muda conforme o cargo:

Deputado federal: quatro dígitos;

quatro dígitos; Deputado estadual ou distrital: cinco dígitos;

cinco dígitos; Senador (primeira vaga): três dígitos;

três dígitos; Senador (segunda vaga): três dígitos;

três dígitos; Governador: dois dígitos;

dois dígitos; Presidente da República: dois dígitos.

Depois de cada número, a urna exibe foto, nome e partido do candidato. O voto só é registrado quando o eleitor aperta a tecla Confirma.

Dois votos para senador

A eleição deste ano renova dois terços do Senado. Em 2022, apenas uma vaga por estado foi disputada, e o eleitor deu cinco votos.

Os dois votos devem ir para candidatos diferentes. Se o eleitor repetir o número, a urna anula automaticamente o segundo voto.

Voto de legenda só para deputado

Para deputado federal e deputado estadual ou distrital, é possível votar apenas no partido, sem escolher um candidato. Para senador, o voto de legenda não é permitido.

Colinha deve seguir a ordem da urna

A Justiça Eleitoral recomenda levar os seis números anotados em papel, na mesma sequência da votação. O celular não pode entrar na cabine.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém um simulador de votação on-line, com candidatos fictícios, para quem quiser treinar a sequência antes de domingo.

Em um eventual segundo turno, em 25 de outubro, serão no máximo dois votos: presidente e governador.

Como acompanhar o resultado da eleição 2026?

A apuração ao vivo começa após o encerramento da votação. A EXAME terá cobertura em tempo real da apuração e dos resultados das eleições de 2026, com os dados da disputa para presidente, governadores e Senado, além da cobertura dos principais acontecimentos do primeiro turno.