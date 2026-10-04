Quantos números preciso digitar na urna em 2026?

Repórter
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05h00.
O eleitor fará seis escolhas na urna eletrônica no primeiro turno das eleições 2026, neste domingo, 4 de outubro. A sequência começa por deputado federal e termina com presidente da República. Como duas vagas do Senado estão em disputa por estado, será necessário votar em dois candidatos diferentes para senador.
O eleitor vai digitar seis números na urna eletrônica no primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo, 4. São cinco cargos em disputa, mas o Senado tem duas vagas por estado, o que exige dois votos para senador.
A ordem de votação é fixa, e a quantidade de dígitos muda conforme o cargo:
Depois de cada número, a urna exibe foto, nome e partido do candidato. O voto só é registrado quando o eleitor aperta a tecla Confirma.
A eleição deste ano renova dois terços do Senado. Em 2022, apenas uma vaga por estado foi disputada, e o eleitor deu cinco votos.
Os dois votos devem ir para candidatos diferentes. Se o eleitor repetir o número, a urna anula automaticamente o segundo voto.
Para deputado federal e deputado estadual ou distrital, é possível votar apenas no partido, sem escolher um candidato. Para senador, o voto de legenda não é permitido.
A Justiça Eleitoral recomenda levar os seis números anotados em papel, na mesma sequência da votação. O celular não pode entrar na cabine.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém um simulador de votação on-line, com candidatos fictícios, para quem quiser treinar a sequência antes de domingo.
Em um eventual segundo turno, em 25 de outubro, serão no máximo dois votos: presidente e governador.
A apuração ao vivo começa após o encerramento da votação. A EXAME terá cobertura em tempo real da apuração e dos resultados das eleições de 2026, com os dados da disputa para presidente, governadores e Senado, além da cobertura dos principais acontecimentos do primeiro turno.
O eleitor fará seis escolhas no primeiro turno: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.
A ordem é: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.
São quatro dígitos para deputado federal, cinco para deputado estadual ou distrital, três para senador, dois para governador e dois para presidente da República.
Porque a eleição de 2026 renova dois terços do Senado. Por isso, cada estado terá duas vagas em disputa e o eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes.
Não. Os dois votos para senador devem ser destinados a candidatos diferentes. Se o eleitor repetir o mesmo número, a urna anula automaticamente o segundo voto.
Sim, mas somente nas eleições para deputado federal e deputado estadual ou distrital. Para senador, não é permitido o voto de legenda.
Sim. A Justiça Eleitoral recomenda levar os números anotados em papel, de preferência na mesma ordem apresentada pela urna. O celular não pode ser levado para a cabine de votação.
Em um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro, serão no máximo dois votos: um para governador e outro para presidente da República, conforme as disputas que tiverem segundo turno.