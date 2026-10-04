Ônibus e metrô de graça na eleição? Veja as capitais com tarifa zero em 2026

Tarifa Zero: medida busca facilitar o deslocamento até os locais de votação (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05h00.
Eleitores de diversas capitais e cidades brasileiras terão transporte público gratuito no primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo, 4. A gratuidade está prevista na Resolução TSE nº 23.751/2026 e também deverá valer em um eventual segundo turno, em 25 de outubro. Horários, meios de transporte contemplados e formas de acesso variam conforme a cidade.
No primeiro turno das eleições de 2026, no domingo, 4, eleitores terão transporte público gratuito em diversas capitais e cidades brasileiras. A medida busca facilitar o deslocamento até os locais de votação.
A gratuidade está prevista na Resolução TSE nº 23.751/2026 e também deverá valer em um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Nas áreas urbanas, os serviços devem operar com horários semelhantes aos dos dias úteis. Candidatos, partidos e federações estão proibidos de oferecer transporte a eleitores.
São Paulo (SP)
A capital terá transporte público gratuito no domingo. Não será necessário apresentar documento, bilhete ou comprovante para passar pelas catracas. Os ônibus municipais e as linhas de metrô funcionarão sem cobrança durante o horário comercial. Nas linhas privatizadas, a gratuidade valerá das 6h às 20h.
Belo Horizonte (MG)
Ônibus convencionais, Move e suplementares serão gratuitos durante todo o domingo, da meia-noite às 23h59. Haverá reforço entre 5h e 20h. O passageiro poderá usar o cartão BHBUS ou pedir a liberação ao motorista.
Manaus (AM)
Os ônibus serão gratuitos das 4h às 18h. A cidade terá 1.149 ônibus convencionais e 320 veículos do transporte complementar.
Salvador (BA)
Ônibus convencionais, BRT e STEC, conhecidos como “amarelinhos”, funcionarão de graça das 6h às 20h. O Elevador Lacerda também terá acesso gratuito, das 7h às 21h30.
Fortaleza (CE)
Os ônibus serão gratuitos das 6h às 18h, com 380 veículos extras. Fora desse período, será aplicada a Tarifa Social. Estudantes terão direito a duas passagens adicionais sem cobrança.
Brasília (DF)
O Distrito Federal terá transporte gratuito, com horários e linhas disponíveis para consulta na Secretaria de Mobilidade. A Justiça Eleitoral também oferece transporte gratuito para eleitores de zonas rurais.
Goiânia (GO) e região metropolitana
Os ônibus circularão gratuitamente nos horários e trajetos dos dias úteis. Os passageiros deverão passar pelas catracas para o controle eletrônico de usuários.
São Luís (MA)
Os ônibus terão catraca livre da meia-noite às 22h, seguindo a programação dos dias úteis. A gratuidade será válida para todos, sem necessidade de comprovar que o deslocamento é para votação.
Cuiabá (MT)
A frota completa de ônibus circulará das 5h às 17h.
Campo Grande (MS)
As linhas seguirão os itinerários de segunda a sexta-feira, com reforço nos horários de maior movimentação de eleitores.
Curitiba (PR)
O transporte coletivo terá passagem gratuita e reforço na frota. Nas estações-tubo e terminais, os usuários deverão entrar pelas portas destinadas à isenção.
Recife (PE)
O Grande Recife disponibilizará 1.308 ônibus durante o domingo, com operação ao longo de todo o dia.
Rio de Janeiro (RJ)
Ônibus intermunicipais, trens, metrô e barcas funcionarão gratuitamente das 6h às 20h. Na capital, a medida também vale para BRT, VLT, cabritinhos e vans cadastradas na prefeitura. Há exceções para determinadas linhas de ônibus rodoviários intermunicipais.
Porto Velho (RO)
Os ônibus terão tarifa zero das 5h às 18h.
Florianópolis (SC)
O transporte público será gratuito e seguirá os horários dos dias úteis. Não será necessário apresentar cartão de transporte.
Aracaju e região metropolitana (SE)
Os ônibus serão gratuitos em Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.
Palmas (TO)
Os ônibus seguirão a programação dos dias úteis e começarão a circular antes das 7h.
Além do transporte urbano, alguns estados terão gratuidade em viagens entre municípios para eleitores que precisam se deslocar até a cidade onde votam. É o caso de Paraíba, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, com regras específicas para horários, documentos e emissão das passagens.
Com Agência Brasil
Sim. Segundo as informações reunidas na matéria, diversas capitais e cidades brasileiras terão transporte público gratuito no primeiro turno, em 4 de outubro. As regras e os horários variam de acordo com cada localidade.
Sim. A gratuidade prevista para o primeiro turno também deverá ser aplicada em um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro.
A matéria informa gratuidade em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, São Luís, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Velho, Florianópolis e Aracaju, entre outras. As modalidades de transporte incluídas e os períodos de tarifa zero variam entre as localidades.
Não há um único horário válido para todas as cidades. Em São Paulo, por exemplo, a gratuidade nas linhas privatizadas valerá das 6h às 20h; em Belo Horizonte, durante todo o domingo; no Rio de Janeiro, das 6h às 20h; e em Salvador, ônibus, BRT e STEC serão gratuitos das 6h às 20h.
As regras dependem da cidade. Em São Paulo, não será necessário apresentar documento, bilhete ou comprovante para ter acesso à gratuidade. Em São Luís, o benefício também será válido para todos, sem necessidade de comprovar que o deslocamento tem como finalidade a votação.
Depende da localidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gratuidade informada inclui trens, metrô e barcas, além de ônibus intermunicipais. Cada cidade ou estado possui regras próprias sobre os meios de transporte abrangidos.
Em alguns estados, sim. Segundo a matéria, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul terão medidas de gratuidade para eleitores que precisam viajar entre municípios para chegar à cidade onde votam, com regras específicas para documentos, horários e emissão de passagens.
Não. Candidatos, partidos e federações estão proibidos de oferecer transporte a eleitores no dia da votação.