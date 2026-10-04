Ônibus e metrô de graça na eleição? Veja as capitais com tarifa zero em 2026

RESUMO ＋ Eleitores de diversas capitais e cidades brasileiras terão transporte público gratuito no primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo, 4. A gratuidade está prevista na Resolução TSE nº 23.751/2026 e também deverá valer em um eventual segundo turno, em 25 de outubro. Horários, meios de transporte contemplados e formas de acesso variam conforme a cidade.

No primeiro turno das eleições de 2026, no domingo, 4, eleitores terão transporte público gratuito em diversas capitais e cidades brasileiras. A medida busca facilitar o deslocamento até os locais de votação.

A gratuidade está prevista na Resolução TSE nº 23.751/2026 e também deverá valer em um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Nas áreas urbanas, os serviços devem operar com horários semelhantes aos dos dias úteis. Candidatos, partidos e federações estão proibidos de oferecer transporte a eleitores.

Veja como funcionará o transporte gratuito:

São Paulo (SP)

A capital terá transporte público gratuito no domingo. Não será necessário apresentar documento, bilhete ou comprovante para passar pelas catracas. Os ônibus municipais e as linhas de metrô funcionarão sem cobrança durante o horário comercial. Nas linhas privatizadas, a gratuidade valerá das 6h às 20h.

Belo Horizonte (MG)

Ônibus convencionais, Move e suplementares serão gratuitos durante todo o domingo, da meia-noite às 23h59. Haverá reforço entre 5h e 20h. O passageiro poderá usar o cartão BHBUS ou pedir a liberação ao motorista.

Manaus (AM)

Os ônibus serão gratuitos das 4h às 18h. A cidade terá 1.149 ônibus convencionais e 320 veículos do transporte complementar.

Salvador (BA)

Ônibus convencionais, BRT e STEC, conhecidos como “amarelinhos”, funcionarão de graça das 6h às 20h. O Elevador Lacerda também terá acesso gratuito, das 7h às 21h30.

Fortaleza (CE)

Os ônibus serão gratuitos das 6h às 18h, com 380 veículos extras. Fora desse período, será aplicada a Tarifa Social. Estudantes terão direito a duas passagens adicionais sem cobrança.

Brasília (DF)

O Distrito Federal terá transporte gratuito, com horários e linhas disponíveis para consulta na Secretaria de Mobilidade. A Justiça Eleitoral também oferece transporte gratuito para eleitores de zonas rurais.

Goiânia (GO) e região metropolitana

Os ônibus circularão gratuitamente nos horários e trajetos dos dias úteis. Os passageiros deverão passar pelas catracas para o controle eletrônico de usuários.

São Luís (MA)

Os ônibus terão catraca livre da meia-noite às 22h, seguindo a programação dos dias úteis. A gratuidade será válida para todos, sem necessidade de comprovar que o deslocamento é para votação.

Cuiabá (MT)

A frota completa de ônibus circulará das 5h às 17h.

Campo Grande (MS)

As linhas seguirão os itinerários de segunda a sexta-feira, com reforço nos horários de maior movimentação de eleitores.

Curitiba (PR)

O transporte coletivo terá passagem gratuita e reforço na frota. Nas estações-tubo e terminais, os usuários deverão entrar pelas portas destinadas à isenção.

Recife (PE)

O Grande Recife disponibilizará 1.308 ônibus durante o domingo, com operação ao longo de todo o dia.

Rio de Janeiro (RJ)

Ônibus intermunicipais, trens, metrô e barcas funcionarão gratuitamente das 6h às 20h. Na capital, a medida também vale para BRT, VLT, cabritinhos e vans cadastradas na prefeitura. Há exceções para determinadas linhas de ônibus rodoviários intermunicipais.

Porto Velho (RO)

Os ônibus terão tarifa zero das 5h às 18h.

Florianópolis (SC)

O transporte público será gratuito e seguirá os horários dos dias úteis. Não será necessário apresentar cartão de transporte.

Aracaju e região metropolitana (SE)

Os ônibus serão gratuitos em Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.

Palmas (TO)

Os ônibus seguirão a programação dos dias úteis e começarão a circular antes das 7h.

Além do transporte urbano, alguns estados terão gratuidade em viagens entre municípios para eleitores que precisam se deslocar até a cidade onde votam. É o caso de Paraíba, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, com regras específicas para horários, documentos e emissão das passagens.

Com Agência Brasil