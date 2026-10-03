Quanto ganha o presidente do Brasil? Veja salário, benefícios e quem define o valor

O presidente do Brasil ganha R$ 46.366,19 por mês em 2026. O valor é bruto e, oficialmente, recebe o nome de subsídio. A quantia está em vigor desde 1º de fevereiro de 2025 e também é paga ao vice-presidente da República e aos ministros de Estado.

Em 12 meses, o subsídio corresponde a R$ 556.394,28 brutos. O valor mensal equivale a cerca de 28,6 salários mínimos de 2026, atualmente fixado em R$ 1.621.

A remuneração, porém, não representa todo o custo da estrutura disponível para quem ocupa a Presidência. O cargo conta com residência oficial, segurança e logística para deslocamentos e compromissos institucionais.

Quanto é o salário do presidente do Brasil em 2026?

O salário bruto do presidente da República é de R$ 46.366,19 por mês.

O valor foi estabelecido pelo Decreto Legislativo nº 172, de 2022, que definiu uma sequência de reajustes:

R$ 39.293,32 a partir de janeiro de 2023;

R$ 41.650,92 a partir de abril de 2023;

R$ 44.008,52 a partir de fevereiro de 2024;

R$ 46.366,19 a partir de fevereiro de 2025 .

O último patamar permanece válido em 2026.

A tabela oficial do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos confirma o mesmo valor para presidente, vice-presidente e ministros de Estado.

Quanto o presidente ganha por ano?

Considerando apenas os 12 pagamentos mensais de R$ 46.366,19, o presidente recebe R$ 556.394,28 brutos por ano.

Esse cálculo considera somente o subsídio. Gastos relacionados a segurança, residência, viagens e estrutura administrativa da Presidência não entram nessa conta porque não constituem remuneração pessoal.

O valor efetivamente recebido após os descontos é menor. Imposto de Renda e contribuições aplicáveis são descontados da remuneração.

Oficialmente, após os descontos obrigatórios padrão (IR e previdência pública), o salário do presidente fica na faixa de R$ 33.800,00.

Quem define o salário do presidente?

O presidente não decide o próprio salário. A remuneração do cargo é fixada pelo Congresso Nacional.

O valor atual foi aprovado em 2022 pelo Decreto Legislativo nº 172 e passou por reajustes escalonados até atingir os atuais R$ 46.366,19 em fevereiro de 2025.

Isso também explica por que a mudança de presidente não altera automaticamente o salário: o valor está associado ao cargo, e não à pessoa que ocupa a Presidência.

O presidente ganha o mesmo que deputados e senadores?

Atualmente, o subsídio mensal de R$ 46.366,19 também corresponde à remuneração dos membros do Congresso Nacional.

A Câmara informa o mesmo valor como subsídio bruto mensal dos deputados federais, enquanto a tabela do Senado registra R$ 46.366,19 para senadores.

Vice-presidente e ministros de Estado também estão no mesmo patamar remuneratório do presidente.

Presidente recebe benefícios além do salário?

O presidente dispõe de uma estrutura pública necessária ao exercício do cargo, mas ela não configura o mesmo que benefícios incorporados ao salário.

Entre os recursos estão residência oficial, segurança presidencial e estrutura para deslocamentos. O Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente, enquanto a Granja do Torto também integra os imóveis vinculados à Presidência.

A segurança pessoal do presidente, das instalações presidenciais e das residências oficiais é responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O órgão também participa da coordenação da segurança dos deslocamentos presidenciais dentro e fora do país.

Esses gastos existem em razão das funções institucionais e não significam que o presidente receba os respectivos valores em dinheiro.

Presidente tem casa e transporte pagos pelo governo?

O presidente pode utilizar imóveis oficiais e a estrutura de transporte da Presidência durante o mandato.

O Palácio da Alvorada, em Brasília, funciona como residência oficial. Já o Palácio do Planalto abriga o gabinete presidencial e é a sede do Poder Executivo federal.

Os deslocamentos presidenciais também envolvem estrutura pública própria e planejamento de segurança. Isso não altera o valor do subsídio mensal.

O que faz o presidente da República?

A Constituição estabelece que o Poder Executivo federal é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado.

Entre as atribuições presidenciais estão nomear e exonerar ministros, dirigir a administração federal, iniciar processos legislativos, sancionar ou vetar projetos de lei e editar decretos e regulamentos.

O mandato presidencial dura quatro anos. A Constituição também permite uma reeleição consecutiva.

Quais são os requisitos para ser presidente do Brasil?

Para disputar a Presidência, é necessário cumprir as condições de elegibilidade previstas na Constituição.

Entre elas estão ter pelo menos 35 anos, estar no pleno exercício dos direitos políticos, possuir alistamento eleitoral, domicílio eleitoral e filiação partidária. A Presidência da República também está entre os cargos reservados a brasileiros natos.

Quanto ganha um presidente do Brasil aposentado? Não existe, hoje, um 'salário de presidente aposentado' no Brasil. Quando deixa o cargo, o ex-presidente não continua recebendo o subsídio presidencial de R$ 46.366,19 apenas por ter exercido a Presidência.