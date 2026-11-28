A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027 marca uma inflexão na relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o mercado financeiro e o setor produtivo.

Na avaliação de analistas políticos ouvidos pela EXAME, a indicação resgata o pragmatismo que marcou o primeiro mandato do petista e sinaliza uma disposição do presidente de ajustar a condução do governo ao cenário político e econômico que emergiu das urnas.

Reeleito por uma margem estreita e diante de um Congresso de maioria de centro-direita, Lula terá de conciliar a manutenção das políticas sociais, que são uma das marcas de seus governos, com a necessidade de controlar o avanço da dívida pública e criar condições para a redução dos juros.

A escolha de Trabuco, confirmada pelo Palácio do Planalto na quinta-feira, 26, representa também uma ruptura na forma como Lula montou suas equipes ministeriais. É a primeira vez que o presidente recorre a um nome de fora do PT para comandar a Fazenda na largada de um mandato.

Em 2003, quando buscava dissipar as desconfianças do mercado financeiro em relação à chegada do PT ao poder, Lula entregou o comando do Banco Central a Henrique Meirelles, ex-presidente mundial do BankBoston, mas manteve um quadro do partido, Antonio Palocci, à frente da Fazenda. A pasta também foi reservada a um petista no início do segundo e do terceiro mandatos, com Guido Mantega e Fernando Haddad, respectivamente.

Para Cila Schulman, presidente do instituto de pesquisas IDEIA, a escolha de Trabuco é uma sinalização de que Lula, apesar de ter conquistado a reeleição, identificou nas urnas uma insatisfação de parte do eleitorado com a condução da economia, a segurança pública e a articulação política do governo.

“O presidente foi reeleito, mas, na minha visão, está ouvindo o que as urnas disseram. Então, trazer uma pessoa do tamanho do Trabuco para o Ministério da Fazenda é um indicativo de que é um Lula pragmático, é um Lula mais Lula 1, é um Lula mais conciliador com o setor produtivo”, afirma Schulman.

Na avaliação da analista, a vitória eleitoral deu ao presidente margem para fazer movimentos que contrariam as expectativas de setores do próprio partido, embora Lula ainda tenha de acomodar essas forças na composição do novo governo.

“Eu chamaria de ousada a decisão de trazer o Trabuco. Ousada no sentido de que surpreendeu”, diz.

O risco fiscal como ameaça à popularidade

A indicação de Trabuco ocorre em meio a uma deterioração das expectativas do mercado financeiro em relação às contas públicas, que levou o dólar à casa dos R$ 6 nesta semana.

Para Fábio Zambeli, diretor de Public Affairs da Athos, do Grupo In Press, a escolha do banqueiro reflete uma avaliação do presidente de que a deterioração das condições econômicas pode comprometer sua popularidade já nos primeiros meses do quarto mandato.

“A confirmação de Luiz Carlos Trabuco no comando do Ministério da Fazenda expressa a conclusão a que Lula chegou nas semanas seguintes à reeleição: o risco fiscal precisa ser enfrentado já na largada do quarto mandato, sob pena de a degradação das condições econômicas corroer em poucos meses a popularidade do presidente”, afirma Zambeli, em análise.

A nomeação é precedida por outros movimentos do governo na área econômica desde o segundo turno, como o aval do presidente a medidas de ajuste fiscal, a manutenção da meta de inflação em 3% e as discussões sobre uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para limitar o crescimento das despesas públicas.

Na leitura de Zambeli, a preocupação de Lula com o que pode ser seu último mandato também ajuda a explicar a decisão de buscar um nome de fora do partido para a Fazenda, em vez de priorizar a acomodação das diferentes correntes do PT.

Cristiano Noronha, cientista político da Arko Advice, avalia que o impacto da indicação sobre as expectativas dos agentes econômicos foi, em um primeiro momento, superior ao das próprias medidas fiscais anunciadas pelo governo.

“Eu diria até que talvez a escolha do Trabuco foi o melhor ajuste fiscal, nesse momento, que o governo poderia fazer”, afirma Noronha.

Para o cientista político, a chegada do banqueiro também abre espaço para uma maior sintonia entre a condução da política fiscal, sob responsabilidade da equipe econômica, e a política monetária, a cargo do Banco Central.

“É uma sinalização muito importante para o mercado, mostra que o Lula reconhece a necessidade de sinalizar com pragmatismo para o mercado”, diz.

A resistência dentro do PT e o desafio no Congresso

Embora tenha sido bem recebida pelo mercado financeiro, a indicação de Trabuco não significa necessariamente uma mudança na orientação ideológica do governo na área econômica.

O banqueiro, que construiu uma relação próxima com Lula ao longo dos últimos governos do petista, tem defendido publicamente a necessidade de conciliar o equilíbrio das contas públicas com o crescimento econômico e a manutenção das políticas sociais.

Esse perfil, na avaliação dos analistas, pode facilitar o diálogo entre o novo ministro e o presidente, mas não elimina a possibilidade de resistência de setores do PT a eventuais medidas de contenção de despesas.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) comparou a decisão à escolha de Joaquim Levy para comandar o Ministério da Fazenda no segundo mandato de Dilma Rousseff (PT). À época, a então presidente, recém-reeleita, também havia recorrido a um nome do mercado financeiro para conduzir um ajuste nas contas públicas, em uma mudança na orientação da política econômica que enfrentou resistência dentro do próprio PT.

Levy deixou o cargo em dezembro de 2015, menos de um ano após assumir a pasta, em meio ao agravamento da crise política e econômica. Antes de convidá-lo, Dilma havia procurado o próprio Trabuco, que recusou a proposta e indicou o economista para o cargo.

Noronha avalia que o fato de Trabuco ter aceitado o convite indica que o banqueiro deve ter recebido garantias de Lula de que terá apoio para conduzir a política econômica. O grau de autonomia do novo ministro, porém, ainda será colocado à prova.

“O Trabuco também é muito do diálogo. Então, muito provavelmente, vai fazer isso também, sintonizado com o meio político, fazer de uma forma absolutamente negociada para reduzir o máximo possível as resistências políticas”, afirma.

A capacidade de negociação será particularmente importante na relação com o Congresso. Apesar da boa receptividade de lideranças do Centrão à indicação, Trabuco não tem experiência na articulação política dentro do governo federal e dependerá do apoio do Planalto para aprovar medidas de ajuste fiscal.

Na avaliação de Zambeli, a escolha do banqueiro também facilita a interlocução com partidos de centro, como MDB e PSD, em um momento em que Lula precisa ampliar sua base de sustentação no Legislativo.

A composição do restante do ministério, sobretudo da Casa Civil, do Ministério do Planejamento e da Secretaria de Relações Institucionais, será determinante para a capacidade do novo ministro de transformar a boa recepção inicial de seu nome em apoio a medidas econômicas.

A autonomia de Trabuco será o primeiro teste

Se a indicação do banqueiro permitiu a Lula reduzir a pressão imediata do mercado financeiro, a próxima etapa será marcada pela cobrança por medidas concretas para estabilizar a dívida pública.

Antes mesmo da posse, a montagem da equipe econômica deve dar os primeiros indícios sobre a liberdade que Trabuco terá para conduzir a política fiscal e sobre a influência do PT nas decisões da Fazenda.

Outro ponto de atenção, segundo Zambeli, será a relação entre Trabuco e o Ministério do Planejamento, caso seja confirmada a permanência de Bruno Moretti no comando da pasta.

Com uma visão mais desenvolvimentista da economia, Moretti tende, na avaliação do analista, a atuar pela preservação das despesas sociais e obrigatórias, enquanto Trabuco deverá buscar alternativas de ajuste também pelo lado dos gastos.

Eventuais divergências entre as duas pastas poderão exigir a arbitragem direta de Lula, em um arranjo que colocará à prova a autonomia concedida ao novo ministro da Fazenda.

“A credibilidade pessoal abre crédito, e a duração desse crédito dependerá da clareza com que o ministro apresentar seu roteiro”, afirma Zambeli.

Noronha também avalia que a reação positiva dos investidores à indicação não encerra as dúvidas sobre a condução da política econômica no quarto mandato.

“Foi uma sinalização muito importante, o impacto é relevante, mas agora também o mercado vai aguardar a indicação da equipe para poder avaliar efetivamente qual é o grau de autonomia e como a política fiscal vai ser conduzida”, diz.