Carreira: alunos da USP dão dicas de ouro para a 2ª fase da FUVEST 

Mais de 30 mil candidatos devem fazer as provas da 2ª fase do Vestibular 2024 da Fuvest nos próximos dias 17 e 18 de dezembro. Na reta final, os vestibulandos se perguntam o que falta para ter sucesso na prova.

Pensando nisso, o Bússola convidou a Share Student Living, principal empresa do setor de residência estudantil no país, para reunir seus residentes veteranos na USP e coletar dicas para aqueles que almejam o grande sonho da faculdade pública. Confira algumas dicas:

Luiz Eduardo - Campinas SP

Economia FEA (USP)

Com certeza realizar um bom cursinho é a melhor maneira de se preparar para os vestibulares e suas etapas, além de trazer mais experiência, pois os professores simulam as provas. Para mim, estudar o modelo de prova da faculdade que queria foi um diferencial importante.

Nesse processo, que durou um pouco mais de um ano e meio entre cursinho e passar, minha maior dificuldade era o cansaço. Com a pressão, diversidade de conteúdos e horas de estudos, ficamos esgotados e começamos a procrastinar. Por isso, é muito importante ter um local tranquilo e organizado para estudar e realizar pausas para um lanche, uma soneca ou um exercício de alongamento, por exemplo, para afastar esse cansaço.

Matheus Rezende Marcondes Venâncio - Congonhal-MG

Economia FEA (USP)

Sem dúvidas, a segunda fase da Fuvest é algo especial para o estudante. Quando a fiz pela primeira vez, em 2021, fiquei paralisado, mesmo conhecendo o modelo e se preparando por meio das provas anteriores, isso porque eu não sabia como escrever uma resposta de qualidade para uma pergunta dissertativa.

Para a Fuvest, em específico, dar a resposta de forma direta não é a melhor das estratégias, a resposta deve ser um texto com início, meio e fim e não deve depender da pergunta para ser compreendida. Dito isso,minhas dicas por matérias são:

Português e Literatura:

É necessário entender que a prova de português, se trata na maior parte das vezes de uma prova de interpretação de texto, e interpretá-lo tendo em mente a linha de raciocínio da prova é fundamental, principalmente quando se trata de assuntos polêmicos/politizados. das 10 questões, cinco ou mais trataram das obras literárias, por isso, o conhecimento da obra e de um estudo crítico destas é fundamental para responder quase todas as questões de literatura, assim como curiosidades de cada obra.

Redação:

A redação da Fuvest também é um caso particular e muito temido pelos alunos. É necessário entender que ela é muito diferente do modelo enem e você deve utilizar isso a seu favor, já que ela fornece uma liberdade criativa maior ao vestibulando. Os repertórios literários, principalmente aqueles presentes na lista cedida pela Fuvest, certamente acrescentarão de forma muito positiva à sua redação. Um dos critérios é não ficar preso ao modelo enem, e o melhor lugar para garantir isso ao seu texto é a introdução, por isso, leia redações nota 50 divulgadas em portais de notícia.

Matemática:

Essa é uma disciplina que nunca sabemos o que esperar, realmente é uma prova difícil, não por depender do entendimento de matérias complexas, mas por cobrar o entendimento dos mínimos detalhes de matérias básicas como funções de primeiro/segundo grau, progressões (aritmética/geométrica), enfim, matérias vistas no início do colegial.

História e Geografia:

Podemos notar que na maioria das vezes, os temas cobrados estão relacionados à polêmicas (assuntos politizados e de interesse internacional), então estar atento a jornais de opiniões diferentes sobre esses fatos poderá acrescentar ponderação a sua resposta, o que é de muita importância para essas matérias. Uma especificidade da prova de história, é que recorrentemente ela busca tratar de temas ligados às obras literárias, como o contexto histórico no qual a obra se desenrola

