Unesp: inscrições para o vestibular 2026 vão até esta quarta-feira; saiba como participar

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) encerra, nesta quarta-feira, 8, às 15h, o período de inscrições para o vestibular 2026. O processo seletivo oferece cerca de 8.500 vagas distribuídas entre cursos regulares e modalidades com ações afirmativas.

A seleção é realizada em duas fases, com provas objetivas e discursivas, de acordo com a área escolhida pelo candidato.

A primeira etapa é composta por questões de múltipla escolha sobre conteúdos do ensino médio. A segunda fase envolve provas dissertativas específicas, com foco nas disciplinas da área do curso pretendido.

Sistema de cotas e uso da nota do Enem

A Unesp mantém a política de ações afirmativas, com cotas sociais e raciais para estudantes de baixa renda, negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Parte das vagas também será preenchida via Sistema de Seleção Unificada (SiSU), com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Provas acontecem em novembro

As provas do vestibular da Unesp estão previstas para novembro, conforme o calendário divulgado pela universidade e pela Vunesp. A recomendação é que os candidatos revisem o manual do candidato, que traz orientações sobre locais de prova, documentos exigidos e critérios de desempate.

A Unesp, criada em 1976, está entre as principais universidades públicas do país, com destaque em rankings nacionais de ensino e pesquisa. Muitos dos cursos da instituição receberam nota máxima no Conceito Preliminar de Curso (CPC) e no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação.

Com o fim das inscrições, começa a fase final de preparação para o vestibular, marcada por revisão de conteúdos e realização de simulados. A universidade e cursos preparatórios oferecem materiais específicos para auxiliar os candidatos nessa etapa.