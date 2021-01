Quanto cada estado receberá de doses da vacina de Oxford

O Ministério da Saúde divulgou neste sábado, 23, o plano de distribuição das duas milhões doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca, recebidas na sexta-feira pelo Brasil após cinco dias de atraso em relação à previsão inicial (dia 17 de janeiro).

As doses importadas do Instituto Serum, na Índia, foram encaminhadas para distribuição nos estados, como parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que estipula a distribuição com base em número de pessoas dos grupos prioritários — neste momento, profissionais de saúde na linha de frente, indígenas e idosos vivendo em instituições de longa permanência.

O carregamento chegou a São Paulo e, depois, viajou até a base aérea do Galeão, no Rio, ainda na noite de sexta-feira. No início da madrugada, as vacinas passaram por conferência e avaliação de temperatura em Bio-Manguinhos, sede do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, no Rio, para que fosse verificado se estavam em perfeitas condições após a viagem.

Pela manhã, foi iniciado o processo de etiquetagem de 4 mil caixas. Cada caixa contém 50 frascos e 500 doses da vacina.

As doses começaram a ser encaminhadas aos estados ainda neste sábado e os primeiros profissionais de saúde já foram vacinadas na Fiocruz, no Rio de Janeiro.

Apesar da chegada das doses da Índia e da aprovação de um novo lote de 4,8 milhões de doses da Coronavac pela Anvisa (somadas às 6 milhões já distribuídas), o número de imunizantes atualmente disponível no Brasil deve acabar rapidamente.

Para fazer mais doses, as fábricas de Butantan e Fiocruz aguardam a vinda de insumos para a produção local — o chamado IFA, que, no caso dessas duas vacinas, vem da China. Diplomatas brasileiros, o governo federal, a Câmara e o estado de São Paulo estão todos em esforços para que a China libere o embarque do material. Nos próximos meses, Butantan e Fiocruz também terminarão de adaptar suas fábricas para produzir o insumo nacionalmente, o que facilitará a produção das vacinas no Brasil.

Confira o número de doses que cada estado receberá:

– São Paulo – 501.960

– Minas Gerais – 190.500

– Rio de Janeiro – 185.000

– Amazonas – 132.500

– Bahia – 119.500

– Rio Grande do Sul – 116.000

– Paraná – 86.500

– Pernambuco – 84.000

– Ceará – 72.500

– Goiás – 65.500

– Pará – 49.000

– Maranhão – 48.500

– Santa Catarina – 47.500

– Distrito Federal – 41.500

– Paraíba – 36.000

– Espírito Santo – 35.500

– Rio Grande do Norte – 31.500

– Alagoas – 27.500

– Mato Grosso – 24.000

– Piauí – 24.000

– Mato Grosso do Sul – 22.000

– Sergipe – 19.000

– Rondônia – 13.000

– Tocantins – 11.500

– Amapá – 6.000

– Acre – 5.500

– Roraima – 4.000.