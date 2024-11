Quando sai o gabarito e o resultado do Enem 2024? Veja datas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 teve seu primeiro dia de prova neste domingo, 3, com questões sobre Linguagens e Ciências Humanas e uma redação dissertativa. Os candidatos terão de responder, ainda, às questões de Ciências da Natureza e Matemática no próximo domingo, 10.

Depois, é só aguardar pelo resultado para utilizar a nota para se inscrever nos programas de vagas em universidades. Confira abaixo datas e detalhes sobre os próximos passos.

Quando sai o gabarito oficial do Enem 2024?

A divulgação dos gabaritos oficiais das duas provas do Enem 2024 acontece no dia 20 de novembro. Eles poderão ser acessados na seção ‘Provas e Gabaritos’ do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Antes da data de divulgação dos gabaritos oficiais, os candidatos podem acessar gabaritos extraoficiais feitos por professores de cursinhos pré-vestibulares em diversos sites. Os resultados extraoficiais das 90 questões do primeiro dia de prova já estão disponíveis.

Quando é divulgado o resultado do Enem?

Os resultados individuais do Enem 2024 serão disponibilizados em 13 de janeiro de 2025. Os candidatos poderão consultar suas notas, a partir desta data, na Página do Participante do Enem.

Quando posso ver o espelho da redação?

A partir do dia de divulgação dos resultados, o MEC tem o prazo de 60 dias para permitir o acesso do participante ao espelho da redação. O documento também ficará disponível na Página do Participante do Enem.

Para que serve o Enem?

A prova é a principal porta de entrada para universidades federais no Brasil, além de algumas estaduais e privadas. Também serve de método para conseguir bolsas de estudo e financiamento em instituições particulares, como o Programa Universidade Para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Cerca de 4,3 milhões de pessoas se inscreveram para fazer a prova. Para conseguir concorrer às vagas em universidades de todo o País por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), é necessário comparecer aos dois dias de provas e não zerar a redação.

A nota do Enem também pode ser utilizada para obter o certificado de conclusão do Ensino Médio, no caso de adultos que não terminaram o ciclo de educação básica.

Tudo sobre o Enem 2024