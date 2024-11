Qual será o tema da redação do Enem 2024? Veja principais apostas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará neste domingo, 3, a primeira parte da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O exame terá 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas.

O tema da redação somente será revelado no momento da prova e gera muita expectativa dos estudantes que se prepararam o ano inteiro para a avaliação. Segundo a Cartilha do Participante, a prova de redação “exigirá a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política”.

Plataformas de estudos especializadas na preparação dos alunos divulgaram nas últimas semanas temas que os professores de redação e língua portuguesa acreditam que podem cair no Enem. Eles consideraram a Cartilha do Participante, os temas das últimas edições e os assuntos que estiveram em discussão no primeiro semestre deste ano. Temas como inteligência artificial, segurança pública e meio ambiente são os mais cotados entre as listas consultadas.

Possíveis temas da redação do Enem 2024

O Descomplica listou 10 possíveis temas, como:

Desafios para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes no Brasil

A crise climática como desafio ambiental urgente no Brasil

Juventude e mercado de trabalho no Brasil: a geração “nem nem” e seus impactos socioeconômicos

As consequências para a população brasileira em decorrência das queimadas

Os desafios relacionados à insegurança alimentar na sociedade brasileira

Os impactos de práticas capacitistas na sociedade brasileira

Desafios para combater a evasão escolar na realidade brasileira

Os impactos da superexposição de crianças na internet para a sociedade brasileira

Caminhos para combater a violência escolar na sociedade brasileira

Desafios para a inclusão de pessoas com deficiência no Brasil

O portal e.docente também elencou 10 possíveis temáticas para a redação deste ano, veja:

Direito à natureza e ao ambiente saudável: relação com o Projeto de Lei "Princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a efetivação do direito de crianças e adolescentes" (PL 2225/2024);

Valorização da cultura midiática e do letramento sobre algoritmos e Inteligência Artificial: ligação com bullying e o cyberbullying no Brasil (Lei 14.811/2024);

Uso de dados pessoais de brasileiros para treinar Inteligência Artificial;

Desafios e oportunidades para a inclusão na era digital: impacto das inovações tecnológicas, como IA, big data e internet das coisas, na inclusão de estudantes com deficiência no contexto da educação 4.0);

Desafios para o enfrentamento ao tráfico de pessoas: relação com ferramenta que ajuda a encontrar desaparecidos (Amber Alert Brasil);

Papel do esporte no desenvolvimento das crianças (com foco na primeira infância e saúde mental);

Enfrentamento ao contrabando de migrantes;

Implementação de políticas públicas relacionadas à longevidade no Brasil;

Desafios em relação ao consumo de plásticos;

Caminhos para a valorização social de catadores de materiais recicláveis no Brasil.

O portal Guia do Estudante listou 7 possíveis temas

Desafios para combater a prática de bullying no ambiente escolar

A busca desenfreada por procedimentos estéticos no Brasil

Desafios para democratizar o acesso ao esporte no Brasil

O impacto das mudanças climáticas nos direitos básicos

O impacto do envelhecimento da população na Previdência Social

A regulamentação da Inteligência Artificial e a desinformação no Brasil

Desafios para a promoção da leitura e da alfabetização no Brasil

Como precisa ser uma redação do Enem?

Na redação do Enem, os candidatos deverão fazer um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política, defendendo um ponto de vista (uma opinião a respeito do tema proposto), apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão. Também deve ser elaborada uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos. A Cartilha do Participante também define que o repertório na redação é extremamente importante na avaliação. O elemento “configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante”. Quais são as competências exigidas na redação do Enem? Segundo o Inep, ao elaborar a redação, os participantes devem ficar atentos às competências que serão exigidas do texto: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Quantos paragrafos têm uma redação do Enem Na redação do Enem, os candidatos deverão fazer um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas.

