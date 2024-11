Resultado Enem 2024: quando o gabarito oficial será divulgado?

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 acontece nos dias 3 e 10 de novembro. A prova terá 180 questões objetivas e uma redação. No primeiro domingo, são 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas. No segundo dia, são 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Para evitar fraudes, a prova tem quatro cadernos, nas cores rosa, azul, branca e amarela, que possuem as mesmas questões, mas em ordens diferentes.

As notas do exame podem ser utilizadas pelo estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Quando o gabarito do Enem 2024 será divulgado?

Segundo o Inep, o gabarito oficial será divulgado até o dia 20 de novembro.

Quando será divulgado o resultado do Enem 2024? Segundo o calendário oficial do MEC, os resultados do Enem 2024 serão divulgados no dia 13 de janeiro de 2025.