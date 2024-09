Quando é o próximo debate para prefeito de SP? Veja data, horário e como assistir ao vivo

A TV Record realizará no próximo sábado, 28, o nono debate entre os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo. O evento terá transmissão ao vivo na TV Record e no canal do Youtube da emissora.

Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (NOVO) foram convidados e confirmaram presença.

Segundo a emissora, saúde pública, segurança e mobilidade urbana e outros temas serão debatidos pelos candidatos durante o encontro. As regras detalhadas do debate ainda não foram disponibilizadas pela Record.

Debate de SP da Record

Data: 28 de setembro, sábado

28 de setembro, sábado Horário: 20h40

20h40 Candidatos convidados e confirmados: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB)

Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB) Onde assistir: ao vivo na TV Record e no canal do Youtube da Record.

Próximos debates em SP

Além do encontro neste sábado também estão previstos outros três debates antes do primeiro turno, no dia 6 de outubro. Ao todo, São Paulo terá 11 debates.

UOL/ Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h;

30 de setembro, às 10h; TV Globo: 3 de outubro, às 22h.

Calendário de debates do segundo turno:

Band: 14 de outubro, às 22h15

UOL/RedeTV!: 17 de outubro, às 9h30

Record: 19 de outubro, às 21h

UOL/Folha de S.Paulo: 21 de outubro, às 10h

TV Globo: 25 de outubro, às 22h