Lula faz 81 anos: por que o presidente tem duas datas de aniversário?

RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira, 27, dois dias após ser reeleito para um quarto mandato. Embora comemore o aniversário em 27 de outubro, sua certidão de nascimento registra o dia 6. Segundo o Instituto Lula, a diferença ocorreu porque o registro foi feito anos depois do nascimento, quando uma escrivã teria anotado a data incorretamente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira, 27, dois dias após ser reeleito para um quarto mandato à frente da Presidência da República. A data, porém, não é a mesma que aparece em sua certidão de nascimento.

Embora Lula comemore o aniversário em 27 de outubro, o documento oficial registra 6 de outubro de 1945. A diferença tem origem nas dificuldades enfrentadas por sua família para registrar os filhos no interior de Pernambuco.

A explicação foi divulgada pelo Instituto Lula em uma série de publicações nas redes sociais, em 2023. Segundo a organização, o registro do presidente foi feito anos depois de seu nascimento, junto com o de outros irmãos.

Por que Lula tem duas datas de aniversário?

Lula nasceu em Caetés, no interior de Pernambuco, e foi o sétimo dos oito filhos da família. Com poucos recursos financeiros e dificuldades de acesso aos cartórios, seus pais não conseguiram registrar todos os filhos logo após o nascimento.

Quando os documentos foram providenciados, vários registros precisaram ser feitos ao mesmo tempo. Segundo o Instituto Lula, a escrivã responsável teria se confundido e anotado 6 de outubro de 1945 como a data de nascimento do presidente.

A família, no entanto, sempre considerou o dia 27 de outubro como seu aniversário.

Irmão de Lula explicou dificuldades para obter certidão

Em entrevista ao Instituto Lula durante as comemorações do aniversário de 2021, José Ferreira Silva, conhecido como Frei Chico, relatou as dificuldades para obter documentos de nascimento na região onde a família vivia na década de 1940.

"Havia muita dificuldade no Nordeste para registro de nascimento. As pessoas que nasciam na roça dificilmente iam à cidade tirar registro", afirmou.

Segundo Frei Chico, muitos nascimentos ocorriam com a ajuda de parteiras e eram registrados apenas pela Igreja, por meio de documentos de batismo.

O irmão do presidente contou que a situação só começou a ser regularizada quando a família se mudou para São Paulo, em 1952. Na época, até a mãe dos irmãos ainda não tinha registro civil.

"Quando nós viemos para São Paulo, eu acho que, dos meus irmãos, quem tinha registro talvez fosse o Vavá, o Jaime. A minha mãe não tinha", relatou.

Frei Chico afirmou que não presenciou o nascimento de Lula, mas confirmou que a data reconhecida pela família era 27 de outubro.

"Eu não vi ele nascer e não lembro de ele ter nascido. Mas, pelo que o pessoal fala, foi 27 de outubro", disse.

Lula comemora aniversário após reeleição

O aniversário de 81 anos ocorre dois dias depois da vitória de Lula no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado no domingo, 25.

O petista foi reeleito após derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL), garantindo um quarto mandato presidencial.

O resultado completo da disputa pode ser consultado no mapa de apuração das eleições de 2026.