Lula é reeleito: quando será a posse presidencial em 2027? Veja a data

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25, e foi reeleito presidente da República, derrotando Flávio Bolsonaro (PL).

Com a vitória, o petista garantiu mais quatro anos à frente do Palácio do Planalto e tomará posse em 5 de janeiro de 2027, conforme a nova regra estabelecida pela Constituição Federal.

Quando será a posse presidencial em 2027?

O presidente eleito no segundo turno das eleições de 2026 tomará posse em 5 de janeiro de 2027. A cerimônia marca o início do novo mandato presidencial, com duração de quatro anos, até janeiro de 2031.

Quando será a posse dos governadores em 2027?

Os governadores eleitos nos 26 estados e no Distrito Federal tomarão posse em 6 de janeiro de 2027, um dia depois da cerimônia presidencial. Assim como o presidente da República, os governadores terão mandatos de quatro anos.

Por que a data da posse presidencial mudou?

As datas das posses foram alteradas pela Emenda Constitucional nº 111, aprovada em setembro de 2021. Antes da mudança, a cerimônia de posse do presidente da República era realizada em 1º de janeiro.

A nova regra será aplicada pela primeira vez às posses do presidente e dos governadores eleitos em 2026. Embora a emenda tenha sido aprovada em 2021, as novas datas só passaram a valer para os eleitos a partir deste ano.

Por isso, a posse de Lula em seu mandato anterior, em 2023, ainda ocorreu em 1º de janeiro. Em 2027, a cerimônia será realizada em 5 de janeiro, enquanto os governadores assumirão os cargos no dia seguinte.