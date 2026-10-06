Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Qual cidade teve a maior abstenção nas eleições de 2026?

Rio Vermelho ficou cerca de 19 pontos percentuais acima da média nacional. No país, 21,08% do eleitorado não compareceu às urnas

Minas Gerais: grande maioria dos municípios com maior índice de abstenção está no estado (Getty/Getty Images)

Minas Gerais: grande maioria dos municípios com maior índice de abstenção está no estado (Getty/Getty Images)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14h56.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

Rio Vermelho, em Minas Gerais, registrou a maior taxa de abstenção do Brasil no primeiro turno das eleições de 2026. Dos 10.175 eleitores aptos no município, 4.079 não compareceram às urnas em 4 de outubro, o equivalente a 40,09%. Minas Gerais concentra oito das dez cidades com os maiores índices de abstenção do país.

Rio Vermelho, em Minas Gerais, foi a cidade com a maior taxa de abstenção do Brasil no primeiro turno das eleições de 2026. Dos 10.175 eleitores aptos a votar no município, 4.079 não compareceram às urnas, o equivalente a 40,09% do eleitorado.

Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação do primeiro turno ocorreu no domingo, 4 de outubro. A taxa registrada em Rio Vermelho ficou cerca de 19 pontos percentuais acima da média nacional.

No Brasil, 21,08% do eleitorado não compareceu às urnas, o equivalente a mais de 33,4 milhões de pessoas. A taxa nacional de abstenção no primeiro turno de 2026 foi a maior registrada em uma eleição geral desde 1998.

Quais cidades tiveram maior abstenção nas eleições de 2026?

Minas Gerais concentrou a maior parte dos municípios com os índices mais elevados. Oito das dez cidades com as maiores taxas de abstenção no primeiro turno ficam em Minas Gerais.

Depois de Rio Vermelho, Santo Antônio do Itambé (MG) teve a segunda maior taxa, com 39,55%. Em seguida aparecem Serra Azul de Minas (MG), com 38,71%, e Santa Maria do Suaçuí (MG), com 37,72%.

As dez cidades com as maiores taxas de abstenção foram:

  1. Rio Vermelho (MG): 40,09%;
  2. Santo Antônio do Itambé (MG): 39,55%;
  3. Serra Azul de Minas (MG): 38,71%;
  4. Santa Maria do Suaçuí (MG): 37,72%;
  5. Chapada do Norte (MG): 37,25%;
  6. Anhanguera (GO): 37,11%;
  7. Jenipapo de Minas (MG): 37,08%;
  8. Barcelos (AM): 36,70%;
  9. Novo Cruzeiro (MG): 36,46%;
  10. Materlândia (MG): 36,33%.

Os percentuais consideram a proporção de eleitores que não compareceram às urnas em relação ao total de pessoas aptas a votar em cada município.

Qual foi a abstenção nas eleições de 2026?

No primeiro turno, 33,4 milhões de eleitores não compareceram às urnas em todo o Brasil, o equivalente a 21,08% do eleitorado. O percentual ficou acima dos 20,93% registrados nas eleições de 2022.

Os dados apresentados mostram aumento da taxa nas últimas eleições gerais. Em 2018, a abstenção foi de 20,33%. Em 2014, ficou em 19,39%, e, em 2010, em 18,12%.

A abstenção passou de 18,12% em 2010 para 21,08% no primeiro turno das eleições de 2026, uma diferença de 2,96 pontos percentuais.

Qual capital teve a maior abstenção nas eleições de 2026?

Entre as capitais brasileiras, o Rio de Janeiro (RJ) registrou a maior taxa de abstenção no primeiro turno das eleições de 2026.

A parcela de eleitores ausentes na capital fluminense chegou a 26,16%. Foram quase 1,28 milhão de pessoas que não compareceram às urnas na cidade.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

Sim. O eleitor que não compareceu ao primeiro turno continua apto a votar no segundo, desde que esteja com o título eleitoral regularizado.

Para fins de justificativa eleitoral, cada turno é considerado uma eleição diferente. Por isso, a ausência no primeiro turno não impede, por si só, o comparecimento às urnas no segundo.

O TSE disponibiliza os resultados das eleições por estado, município e zona eleitoral, incluindo dados sobre comparecimento e abstenção do eleitorado.

Perguntas frequentes

Qual cidade teve a maior abstenção nas eleições de 2026? ＋

Rio Vermelho, em Minas Gerais, registrou a maior taxa de abstenção do país no primeiro turno, com 40,09% dos eleitores aptos ausentes.

Quantos eleitores não votaram em Rio Vermelho? ＋

Dos 10.175 eleitores aptos no município, 4.079 não compareceram às urnas no primeiro turno.

Quais cidades tiveram as maiores taxas de abstenção? ＋

Os cinco maiores índices foram registrados em Rio Vermelho (MG), com 40,09%; Santo Antônio do Itambé (MG), com 39,55%; Serra Azul de Minas (MG), com 38,71%; Santa Maria do Suaçuí (MG), com 37,72%; e Chapada do Norte (MG), com 37,25%.

Por que Minas Gerais se destaca no ranking de abstenção? ＋

Minas Gerais concentra oito das dez cidades com as maiores taxas de abstenção registradas no primeiro turno das eleições de 2026.

Qual foi a abstenção no Brasil nas eleições de 2026? ＋

No primeiro turno, 21,08% do eleitorado não compareceu às urnas, o equivalente a 33,4 milhões de pessoas.

Qual capital teve a maior abstenção nas eleições de 2026? ＋

O Rio de Janeiro registrou a maior taxa entre as capitais, com 26,16% de abstenção e quase 1,28 milhão de eleitores ausentes.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? ＋

Sim. O eleitor que não compareceu no primeiro turno pode votar no segundo, desde que esteja com o título eleitoral regularizado. Cada turno é considerado uma eleição diferente para fins de justificativa.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitoraisMinas Gerais

Mais de Brasil

Qual estado teve a maior abstenção nas eleições de 2026?

Onde Lula e Flávio Bolsonaro tiveram suas maiores votações no Brasil?

Lula teve 100% dos votos válidos em dois países; veja quais

Lula avalia propor que presidente não possa mais indicar ministros do STF, diz Edinho Silva

Mais na Exame

Future of Money

Empresa brasileira que aluga carros de luxo usa tokenização para bancar negócios na Flórida

Brasil

Qual estado teve a maior abstenção nas eleições de 2026?

Inteligência Artificial

Como as empresas estão medindo o ROI da IA — e o que fazer quando a conta não fecha

Pop

Qual é o prêmio do MasterChef Profissionais 2026? Veja o que o campeão ganha