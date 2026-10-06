Qual cidade teve a maior abstenção nas eleições de 2026? ＋

RESUMO ＋ Rio Vermelho, em Minas Gerais, registrou a maior taxa de abstenção do Brasil no primeiro turno das eleições de 2026. Dos 10.175 eleitores aptos no município, 4.079 não compareceram às urnas em 4 de outubro, o equivalente a 40,09%. Minas Gerais concentra oito das dez cidades com os maiores índices de abstenção do país.

Rio Vermelho, em Minas Gerais, foi a cidade com a maior taxa de abstenção do Brasil no primeiro turno das eleições de 2026. Dos 10.175 eleitores aptos a votar no município, 4.079 não compareceram às urnas, o equivalente a 40,09% do eleitorado.

Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação do primeiro turno ocorreu no domingo, 4 de outubro. A taxa registrada em Rio Vermelho ficou cerca de 19 pontos percentuais acima da média nacional.

No Brasil, 21,08% do eleitorado não compareceu às urnas, o equivalente a mais de 33,4 milhões de pessoas. A taxa nacional de abstenção no primeiro turno de 2026 foi a maior registrada em uma eleição geral desde 1998.

Quais cidades tiveram maior abstenção nas eleições de 2026?

Minas Gerais concentrou a maior parte dos municípios com os índices mais elevados. Oito das dez cidades com as maiores taxas de abstenção no primeiro turno ficam em Minas Gerais.

Depois de Rio Vermelho, Santo Antônio do Itambé (MG) teve a segunda maior taxa, com 39,55%. Em seguida aparecem Serra Azul de Minas (MG), com 38,71%, e Santa Maria do Suaçuí (MG), com 37,72%.

As dez cidades com as maiores taxas de abstenção foram:

Rio Vermelho (MG): 40,09%; Santo Antônio do Itambé (MG): 39,55%; Serra Azul de Minas (MG): 38,71%; Santa Maria do Suaçuí (MG): 37,72%; Chapada do Norte (MG): 37,25%; Anhanguera (GO): 37,11%; Jenipapo de Minas (MG): 37,08%; Barcelos (AM): 36,70%; Novo Cruzeiro (MG): 36,46%; Materlândia (MG): 36,33%.

Os percentuais consideram a proporção de eleitores que não compareceram às urnas em relação ao total de pessoas aptas a votar em cada município.

Qual foi a abstenção nas eleições de 2026?

No primeiro turno, 33,4 milhões de eleitores não compareceram às urnas em todo o Brasil, o equivalente a 21,08% do eleitorado. O percentual ficou acima dos 20,93% registrados nas eleições de 2022.

Os dados apresentados mostram aumento da taxa nas últimas eleições gerais. Em 2018, a abstenção foi de 20,33%. Em 2014, ficou em 19,39%, e, em 2010, em 18,12%.

A abstenção passou de 18,12% em 2010 para 21,08% no primeiro turno das eleições de 2026, uma diferença de 2,96 pontos percentuais.

Qual capital teve a maior abstenção nas eleições de 2026?

Entre as capitais brasileiras, o Rio de Janeiro (RJ) registrou a maior taxa de abstenção no primeiro turno das eleições de 2026.

A parcela de eleitores ausentes na capital fluminense chegou a 26,16%. Foram quase 1,28 milhão de pessoas que não compareceram às urnas na cidade.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

Sim. O eleitor que não compareceu ao primeiro turno continua apto a votar no segundo, desde que esteja com o título eleitoral regularizado.

Para fins de justificativa eleitoral, cada turno é considerado uma eleição diferente. Por isso, a ausência no primeiro turno não impede, por si só, o comparecimento às urnas no segundo.

O TSE disponibiliza os resultados das eleições por estado, município e zona eleitoral, incluindo dados sobre comparecimento e abstenção do eleitorado.