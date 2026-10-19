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Quais serão as próximas pesquisas para presidente antes do 2º turno?

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 37 levantamentos devem ser divulgados até o próximo sábado, 24

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (./Divulgação)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (./Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16h51.

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RESUMO ＋

A última semana antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 terá ao menos 37 pesquisas eleitorais previstas até sábado, 24 de outubro, segundo registros no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os levantamentos medem as intenções de voto em Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). AtlasIntel, Datafolha, Quaest, Futura Inteligência e outros institutos estão entre os responsáveis pelas pesquisas. O registro no TSE não obriga os institutos a divulgar os resultados.

A última semana antes do segundo turno da eleição presidencial de 2026 será marcada pela divulgação de quase 40 pesquisas de intenção de voto, com alguns institutos publicando até dois levantamentos nos próximos dias.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 37 levantamentos devem ser divulgados até o próximo sábado, 24. As pesquisas medem as intenções de voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e no senador Flávio Bolsonaro (PL).

Nesta segunda-feira, 19, os institutos Ranking, BTG/Nexus, Futura Inteligência, Ranking, PoderData/Aya, AtlasIntel e Paraná Pesquisas divulgou seus resultados.

A AtlasIntel foi uma das primeiras da semana. Segundo o levantamento, Flávio Bolsonaro tem 51,1% e Lula, 48,9% dos votos válidos. A pesquisa Futura também já publicou sua nova rodada, em que o senador registra 50,4% e o presidente, 49,6% dos votos válidos.

Na terça, 20, será a vez dos levantamentos Vetor, França, Veritá, Alfa Inteligência e Real Time Big Data.

Na quarta-feira, 21, cinco pesquisas serão publicadas: Ideia, Futura Inteligência, Gerp, Palver e Quaest.

Já na quinta, 22, os institutos Indexa e Datafolha irão medir a preferência do eleitorado. Neste mesmo dia, haverá uma nova rodada da pesquisa PoderData/Aya.

Na sexta-feira, 23, a dois dias do pleito, Ipespe e Vox devem soltar resultados. O eleitor também poderá conferir novas rodadas das pesquisas Real Time Big Data, Alfa Inteligência e Veritá.

Na véspera do segundo turno, sábado, 24, ao menos 11 levantamentos serão publicados: Instituto Phoenix & Associados, CNT/MDA, Futura Inteligência, Quaest, Palver, AtlasIntel, Datafolha, Nexus, Veritá, França e Colectta.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

Perguntas frequentes sobre as pesquisas eleitorais de 2026

Quantas pesquisas eleitorais serão divulgadas antes do segundo turno? ＋

Ao menos 37 pesquisas eleitorais estão previstas até sábado, 24 de outubro, segundo registros no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número pode mudar, já que o registro não obriga os institutos a divulgar os resultados.

Quando saem as últimas pesquisas para presidente em 2026? ＋

As últimas pesquisas estão previstas para sábado, 24 de outubro, véspera do segundo turno. Entre os institutos com levantamentos programados estão Datafolha, Quaest, AtlasIntel, Futura Inteligência, CNT/MDA e Veritá.

Quando serão divulgadas as pesquisas Datafolha e Quaest? ＋

O Datafolha tem pesquisas previstas para quinta-feira, 22, e sábado, 24 de outubro. A Quaest deve divulgar levantamentos na quarta-feira, 21, e no sábado, 24.

O que mostram as pesquisas AtlasIntel e Futura Inteligência? ＋

Segundo os resultados apresentados nesta segunda-feira, 19, a AtlasIntel aponta Flávio Bolsonaro com 51,1% dos votos válidos e Lula com 48,9%. Na pesquisa Futura Inteligência, o senador registra 50,4% e o presidente, 49,6%. Os levantamentos têm metodologias próprias e não representam uma previsão do resultado eleitoral.

Os institutos são obrigados a divulgar pesquisas registradas no TSE? ＋

Não. A Resolução nº 23.676/2021 estabelece que o registro de uma pesquisa eleitoral não implica obrigatoriedade de divulgação dos resultados. Assim, um instituto pode registrar e realizar um levantamento sem torná-lo público.

É obrigatório registrar pesquisas eleitorais no TSE? ＋

Sim. As entidades e empresas que realizam pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, destinadas à divulgação, devem registrar as informações exigidas pela legislação na Justiça Eleitoral. A divulgação sem registro prévio está sujeita às penalidades previstas na Lei das Eleições.

Qual é a punição para divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta? ＋

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidades Fiscais de Referência).

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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