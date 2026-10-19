Quais serão as próximas pesquisas para presidente antes do 2º turno?

RESUMO ＋ A última semana antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 terá ao menos 37 pesquisas eleitorais previstas até sábado, 24 de outubro, segundo registros no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os levantamentos medem as intenções de voto em Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). AtlasIntel, Datafolha, Quaest, Futura Inteligência e outros institutos estão entre os responsáveis pelas pesquisas. O registro no TSE não obriga os institutos a divulgar os resultados.

A última semana antes do segundo turno da eleição presidencial de 2026 será marcada pela divulgação de quase 40 pesquisas de intenção de voto, com alguns institutos publicando até dois levantamentos nos próximos dias.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 37 levantamentos devem ser divulgados até o próximo sábado, 24. As pesquisas medem as intenções de voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e no senador Flávio Bolsonaro (PL).

Nesta segunda-feira, 19, os institutos Ranking, BTG/Nexus, Futura Inteligência, Ranking, PoderData/Aya, AtlasIntel e Paraná Pesquisas divulgou seus resultados.

A AtlasIntel foi uma das primeiras da semana. Segundo o levantamento, Flávio Bolsonaro tem 51,1% e Lula, 48,9% dos votos válidos. A pesquisa Futura também já publicou sua nova rodada, em que o senador registra 50,4% e o presidente, 49,6% dos votos válidos.

Na terça, 20, será a vez dos levantamentos Vetor, França, Veritá, Alfa Inteligência e Real Time Big Data.

Na quarta-feira, 21, cinco pesquisas serão publicadas: Ideia, Futura Inteligência, Gerp, Palver e Quaest.

Já na quinta, 22, os institutos Indexa e Datafolha irão medir a preferência do eleitorado. Neste mesmo dia, haverá uma nova rodada da pesquisa PoderData/Aya.

Na sexta-feira, 23, a dois dias do pleito, Ipespe e Vox devem soltar resultados. O eleitor também poderá conferir novas rodadas das pesquisas Real Time Big Data, Alfa Inteligência e Veritá.

Na véspera do segundo turno, sábado, 24, ao menos 11 levantamentos serão publicados: Instituto Phoenix & Associados, CNT/MDA, Futura Inteligência, Quaest, Palver, AtlasIntel, Datafolha, Nexus, Veritá, França e Colectta.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.