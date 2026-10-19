Por que alguns locais de votação mudaram no 2º turno? Veja como consultar

Eleitores que vão votar no segundo turno das eleições de 2026 devem conferir o endereço de sua seção eleitoral antes de sair de casa. Desde o primeiro turno, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) alteraram o local de votação de 4.352 seções em todo o país, o equivalente a 0,87% do total.

A consulta ao endereço atualizado pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou no menu “Autoatendimento Eleitoral” dos portais da Justiça Eleitoral.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as mudanças foram realizadas para garantir a segurança e o conforto de eleitores e mesários, por motivos como reformas em prédios públicos, melhorias de acessibilidade e danos provocados por fortes chuvas e ventos.

As transferências também podem ocorrer quando os locais de votação apresentam problemas no fornecimento de energia elétrica ou não oferecem condições adequadas de acessibilidade.

Por que os locais de votação foram alterados?

De acordo com o TSE, as mudanças foram motivadas principalmente por questões de infraestrutura e pela necessidade de preservar a integridade física dos voluntários e eleitores.

Entre os motivos estão reformas de última hora, obras não concluídas em escolas públicas, problemas de acessibilidade e danos causados por eventos climáticos.

Segundo o TSE, um dos casos ocorreu em Confresa, em Mato Grosso. Após fortes chuvas e ventos registrados nos dias 9 e 10 de outubro, uma escola municipal utilizada como local de votação teve a cobertura danificada, além de infiltrações e problemas nos forros.

Um laudo de engenharia emitido em 11 de outubro recomendou a interdição preventiva imediata do imóvel. Com isso, as seções eleitorais foram transferidas para um endereço vizinho.

O TSE esclarece que as alterações são decididas pelas próprias zonas eleitorais, responsáveis por avaliar as condições dos locais de votação em cada município. A transferência para outro prédio não significa redução do número de seções.

São Paulo concentra o maior número de seções eleitorais com locais de votação alterados para o segundo turno, com 982. Veja o ranking:

São Paulo: 982 seções;

Minas Gerais: 514 seções;

Rio de Janeiro: 431 seções;

Bahia: 312 seções.

Como consultar o local de votação atualizado?

Os eleitores podem verificar se houve mudança de endereço por dois canais oficiais:

Aplicativo e-Título: a consulta pode ser feita pelo aplicativo da Justiça Eleitoral.

Portal do TSE: acesse a página de estatísticas eleitorais e entre em “Eleitorado da eleição”. Em seguida, selecione “Capilaridade”, no menu lateral, e procure “Seções Eleitorais Alteradas no Segundo Turno”.

Na página de estatísticas, é possível filtrar a consulta por ano da eleição, país, região, estado, município, zona eleitoral e local de votação.

Segundo o TSE, as atualizações feitas pelos cartórios eleitorais têm reflexo imediato nos canais oficiais.

Quando será o segundo turno das eleições?

O segundo turno será realizado no domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h.

Os eleitores votarão para presidente da República. Também haverá disputa para governador no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal.

Como haverá menos cargos em disputa, a expectativa do TSE é de filas menores e maior rapidez no atendimento. Mesmo assim, a recomendação é conferir o endereço da seção eleitoral com antecedência.