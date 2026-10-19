RESUMO ＋ A diferença entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu de 1,6 para 0,8 ponto percentual em uma simulação de segundo turno da pesquisa Futura Inteligência, divulgada nesta segunda-feira, 19. O senador registra 50,4% dos votos válidos, contra 49,6% do presidente, em situação de empate técnico. O levantamento ouviu 2.000 eleitores e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

A diferença entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo 2.º turno da corrida presidencial de 2026 caiu mais uma vez. Segundo a nova rodada da pesquisa Futura Inteligência, divulgada nesta segunda-feira, 19, Flávio registra 50,4% dos votos válidos, enquanto Lula aparece com 49,6%.

A diferença entre os candidatos é de apenas 0,8 ponto percentual, o que configura empate técnico dentro da margem de erro do levantamento, de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os votos válidos excluem votos em branco, nulos e indecisos, e consideram a metodologia da Justiça Eleitoral.

Desde o último levantamento do instituto, publicado na última sexta-feira, 16, o senador perdeu 0,4 ponto, mesmo percentual adquirido pelo presidente. Flávio aparecia com 50,8% e Lula, com 49,2%.

No cenário estimulado total, Flávio Bolsonaro tem 48,3% das intenções totais e Lula alcança 47,5%. Aqueles que declaram voto nulo, branco ou em ninguém somam 2,4%, enquanto os indecisos ou que preferem não responder representam 1,9% da amostra.

Na pesquisa anterior, os eleitores que declaravam voto branco ou nulo somavam 1,5%, enquanto os indecisos eram 2,1%.

Índice de rejeição e polarização

O levantamento mediu a resistência dos eleitores em relação aos líderes na corrida ao Executivo. O atual presidente Lula lidera a rejeição com 47,4%, parcela que afirma não votar no petista de jeito nenhum. Em seguida, o senador Flávio Bolsonaro é rejeitado por 45,8% dos entrevistados.

Eleitores que afirmam rejeitar todos os nomes somam 2,6%, e os que não rejeitam nenhum chegam a 2,9%. A pesquisa mapeou ainda o alinhamento político atual: 28,1% afirmam estar do lado de Lula, contra 23,6% que se alinham ao lado de Bolsonaro. A fatia que afirma não ser dividida é de 12,9%.

Segundo o levantamento, 28% declaram-se divididos ou cansados das afirmações dicotômicas sobre os rumos do país.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 16 e 17 de outubro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06715/2026.