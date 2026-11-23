O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira, 23, que o pacote fiscal apresentado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é insuficiente para resolver os problemas estruturais das contas públicas.

Segundo ele, as medidas em discussão no Congresso Nacional servem principalmente para viabilizar o Orçamento de 2027, sem enfrentar as causas do crescimento das despesas.

"É um ajuste para permitir o fechamento do orçamento de 2027. Não era a sinalização que todo mundo esperava e que o Brasil precisa, porque não ataca a raiz do problema", afirmou Tarcísio durante o Macro Vision 2026, evento promovido pelo Itaú BBA, na capital paulista.

Em conversa com o presidente-executivo do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, o governador defendeu uma revisão dos gastos obrigatórios e das regras que limitam a utilização dos recursos públicos. Ele também criticou o impacto das decisões do Poder Judiciário sobre as contas do governo.

Tarcísio afirmou que parte das medidas fiscais em discussão transfere encargos para estados e municípios, enquanto outras dependem de condições específicas ou podem abrir espaço para novas despesas. Na avaliação dele, o equilíbrio fiscal exige mudanças permanentes na estrutura do Orçamento.

Tarcísio critica pacote fiscal e defende revisão de despesas

O governador defendeu uma reforma orçamentária que inclua a revisão de despesas obrigatórias, de vinculações de receitas e dos mecanismos de reajuste automático dos gastos públicos.

Segundo Tarcísio, o crescimento dessas despesas reduz a capacidade do governo de definir prioridades e destinar recursos para investimentos.

"O esforço todo de discussão do orçamento, em pouco tempo, vai ser para discutir 4% do orçamento, 3% do orçamento, daqui a pouco 2% do orçamento", afirmou.

Na avaliação do governador, o ajuste das contas públicas precisa se concentrar principalmente na contenção e na revisão dos gastos, e não apenas na ampliação da arrecadação.

"A gente não pode pensar no ajuste só no campo da receita. A gente também tem que pensar no campo da despesa, e esse é o mais importante", disse.

Entre as medidas do governo federal criticadas por Tarcísio estão mudanças relacionadas às compensações tributárias e previdenciárias e aos repasses previstos na Lei Kandir, que trata da desoneração do ICMS sobre exportações.

Governador questiona impacto de decisões do Judiciário nas contas públicas

Tarcísio também afirmou que o impacto do Judiciário sobre as contas públicas vai além dos salários e benefícios pagos a magistrados. Segundo ele, as decisões judiciais podem elevar despesas do governo, mas esse efeito ainda recebe pouca atenção no debate fiscal.

"Talvez o custo das decisões seja bem maior do que isso. E talvez, se a gente aprofundar essa pesquisa, a gente se surpreenda com o resultado. A grande pergunta é quanto o Judiciário representa hoje do primário", afirmou.

O governador defendeu que seja dimensionado o efeito das decisões judiciais sobre o resultado primário, indicador que mede a diferença entre receitas e despesas públicas, sem considerar os juros da dívida.

"Quanto o Judiciário representa do primário no Brasil hoje pela liberdade interpretativa? Quanto gasto público se eleva em função da liberdade interpretativa? Essa discussão está em aberto e pouca gente está fazendo", disse.

Tarcísio não apresentou estimativas sobre esses custos nem citou decisões específicas que teriam provocado aumento das despesas públicas.

Além da questão fiscal, o governador defendeu que o novo Congresso Nacional discuta os limites das decisões monocráticas, tomadas individualmente por ministros, e as competências do Supremo Tribunal Federal (STF).

"A gente precisa saber até onde podem ir as decisões monocráticas do Judiciário, qual é a competência de fato do Supremo", afirmou.

Na avaliação de Tarcísio, o Legislativo deve atuar para restabelecer o equilíbrio entre os Poderes. Ele também considerou legítima a discussão sobre a criação de mandatos para ministros do STF.

Tarcísio cobra reformas e maior atuação do Congresso

Ao comentar o cenário político, o governador afirmou que a nova composição do Congresso terá responsabilidade sobre a condução de uma agenda econômica e institucional.

Para Tarcísio, o Legislativo precisa avançar em reformas e exercer suas atribuições de fiscalização e controle dos demais Poderes.

"É aprovar aquilo que é bom para o país, rejeitar aquilo que é ruim e propor. O Brasil precisa de uma agenda", afirmou.

O governador também defendeu uma reforma política, que classificou como a "mãe de todas as reformas", por considerar que mudanças no sistema são necessárias para reorganizar o funcionamento das instituições.

"O Brasil hoje está muito fraturado, muito dividido. O Congresso tem a responsabilidade de buscar equilibrar as forças", disse.

Tarcísio apontou ainda a segurança pública como outro desafio do país e defendeu alterações na legislação penal para endurecer penas e combater a reincidência criminal.

Governador cita ajuste fiscal e investimentos em São Paulo

Durante o evento, Tarcísio apresentou medidas adotadas pelo governo paulista como exemplos de iniciativas para reduzir despesas e ampliar os investimentos públicos.

Segundo o governador, a proposta orçamentária de São Paulo para 2027 prevê R$ 41 bilhões em investimentos, dentro de um orçamento total de R$ 411 bilhões.

Entre as ações citadas estão a extinção de estruturas administrativas, a revisão de benefícios tributários e a flexibilização da vinculação de parte das receitas destinadas à saúde e à educação.

Tarcísio afirmou que o estado extinguiu 30% dos benefícios tributários e destacou a incorporação da Fundação para o Remédio Popular (Furp) ao Instituto Butantan, medida que, segundo ele, eliminou um prejuízo anual de R$ 300 milhões.

"São Paulo está mostrando um caminho, está mostrando que é possível", afirmou.

O governador também defendeu a participação da iniciativa privada em projetos de infraestrutura. Segundo ele, São Paulo acumula R$ 394 bilhões em investimentos contratados por meio de concessões, parcerias público-privadas (PPPs) e privatizações.

Tarcísio citou a Sabesp e projetos rodoviários para argumentar que a participação do setor privado é necessária diante das limitações do orçamento público.

Apesar das críticas à situação fiscal do país, o governador afirmou que mudanças na condução da política econômica poderiam melhorar as condições para o crescimento.

"O Brasil é muito resiliente. Duas, três, quatro alavancas que a gente mexa, o Brasil decola", disse.