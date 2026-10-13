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Depois de 12 de outubro, quando será o próximo feriado?

Após o Dia das Crianças, o calendário brasileiro prevê novas datas de descanso até o fim de 2026

Feriados de 2026: próximo feriado nacional será em novembro, com uma data que pode permitir um fim de semana prolongado para parte dos trabalhadores (Freepik)

Feriados de 2026: próximo feriado nacional será em novembro, com uma data que pode permitir um fim de semana prolongado para parte dos trabalhadores (Freepik)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 04h01.

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Um novo feriado se aproxima: na próxima segunda-feira, 12, será celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. A data abre espaço para um fim de semana prolongado para muitos brasileiros, mas o calendário de 2026 ainda reserva outras oportunidades de descanso antes do ano acabar.

Depois do feriado de outubro, a próxima folga nacional será em 2 de novembro, uma segunda-feira, quando é celebrado o Dia de Finados. Até dezembro, outras datas podem permitir emendas e pausas na rotina de trabalho.

Quais são os próximos feriados de 2026?

Depois de Finados, o calendário nacional ainda reserva outras três datas de feriado até o fim do ano. Confira as próximas folgas:

  • 2 de novembro, segunda-feira: Dia de Finados, dedicado à memória dos falecidos.
  • 15 de novembro, domingo: Proclamação da República, data que marca o fim da monarquia e o início do regime republicano no Brasil.
  • 20 de novembro, sexta-feira: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que valoriza a história, a cultura e a luta da população negra.
  • 25 de dezembro, sexta-feira: Natal, celebração cristã do nascimento de Jesus Cristo.

Quais feriados permitem emendar?

Em 2026, três das próximas datas nacionais caem em dias úteis que favorecem o descanso prolongado: Finados, em uma segunda-feira; Consciência Negra, em uma sexta-feira; e Natal, também em uma sexta-feira.

A Proclamação da República será celebrada em um domingo, sem criar um dia extra de folga para quem já descansa aos fins de semana.

O calendário também prevê o Dia do Servidor Público Federal em 28 de outubro, quarta-feira, mas a data é ponto facultativo para a administração pública federal, e não um feriado nacional para todos os trabalhadores.

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