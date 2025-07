Quais são as 10 estados mais violentos do Brasil? Veja ranking

O Brasil registrou 44.127 mortes violentas intencionais em 2024, segundo dados do relatório Segurança em Números 2025. A taxa nacional foi de 20,8 mortes por 100 mil habitantes, com a maioria das vítimas sendo homens (91,1%), negros (79%) e com até 29 anos (48,5%).

Entre os estados com as maiores taxas de mortalidade violenta, Amapá (45,1), Bahia (40,6) e Ceará (37,5) lideram o ranking. As cidades mais violentas do país estão concentradas no Nordeste, com destaque para Maranguape (CE), Jequié (BA) e Juazeiro (BA).

Os 10 estados mais violentos são:

1º Amapá (AP) — 45,1 por 100 mil habitantes

2º Bahia (BA) — 40,6 por 100 mil

3º Ceará (CE) — 37,5 por 100 mil

4º Amazonas (AM) — 36,2 por 100 mil

5º Pernambuco (PE) — 33,7 por 100 mil

6º Alagoas (AL) — 32,9 por 100 mil

7º Pará (PA) — 31,4 por 100 mil

8º Rio Grande do Norte (RN) — 29,2 por 100 mil

9º Maranhão (MA) — 28,7 por 100 mil

10º Sergipe (SE) — 27,9 por 100 mil

A violência armada permanece predominante, com 73,8% das mortes cometidas com arma de fogo e 57,6% ocorrendo em via pública. Também foram registrados 81.873 desaparecimentos no ano.

Por que o Amapá é o estado mais violento?

O estado do Amapá registrou a maior taxa de mortes violentas intencionais do Brasil em 2024, com 45,1 casos por 100 mil habitantes, de acordo com o relatório “Segurança em Números 2025”. O índice supera a média nacional e está relacionado a fatores como disputas territoriais entre facções, circulação de armas de fogo e atuação limitada de políticas públicas em áreas urbanas vulneráveis.

O levantamento também aponta que a maioria das vítimas no estado são homens jovens, negros e mortos em via pública com uso de arma de fogo, padrão semelhante ao observado em outras regiões do país. A letalidade policial e a concentração de crimes em determinados municípios reforçam o impacto da violência na região Norte, exigindo maior articulação entre os sistemas de segurança, justiça e assistência social.

Aumento da violência contra crianças e letalidade policial

O levantamento aponta 60.394 vítimas de violência contra crianças e adolescentes, com crescimento em todas as faixas etárias na comparação com 2023. Também foram registrados 2.543 casos de bullying e 2.356 de cyberbullying.

As mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes (0 a 17 anos) cresceram 3,7%, sendo que 14% delas foram causadas por policiais. Estados onde mais da metade das mortes foi provocada por agentes do Estado indicam uso desproporcional da força.

Além disso, o documento destaca que a cada dois minutos a Polícia Militar é acionada para casos de violência doméstica, com mais de 1 milhão de medidas protetivas emitidas em 2024.

O relatório também informa que crimes como maus-tratos, abandono de incapaz, estupros e perseguição cresceram em relação ao ano anterior.

A violência continua apresentando distribuição desigual no país, com Norte e Nordeste registrando taxas acima da média nacional.