Quais são as 10 cidades mais violentas do Brasil? Veja ranking

A cidade de Maranguape (CE), berço de Chico Anysio, um dos maiores comediantes da história da Brasil, registrou a maior taxa de mortes violentas intencionais do Brasil em 2024, com 79,9 casos por 100 mil habitantes, segundo dados do relatório Segurança em Números 2025 divulgados nesta quinta-feira, 24.

O levantamento considera homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios registrados ao longo do ano, além de mortes provocadas por intervenção policial.

A cidade cearense é seguida por Jequié (BA), com taxa de 77,6, e Juazeiro (BA), com 76,2. O ranking das 10 cidades mais violentas é composto majoritariamente por municípios do Nordeste, com destaque para os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. Segundo o estudo, esses locais enfrentam conflitos entre grupos criminosos que disputam rotas do tráfico de drogas e impõem domínio sobre comunidades, o que eleva o número de homicídios.

10 cidades mais violentas

Maranguape (CE) — 79,9 mortes violentas por 100 mil habitantes

Jequié (BA) — 77,6 por 100 mil

Juazeiro (BA) — 76,2 por 100 mil

Camaçari (BA) — 74,8 por 100 mil

Cabo de Santo Agostinho (PE) — 73,3 por 100 mil

São Lourenço da ata (PE) — 73,0 por 100 mil

Simões Filho (BA) — 71,4 por 100 mil

Caucaia (CE) — 68,7 por 100 mil

Maracanaú (CE) — 68,5 por 100 mil

Feira de Santana (BA) — 65,2 por 100 mil

Por que Maranguape é a cidade mais violenta do Brasil?

Localizada na região metropolitana de Fortaleza, Maranguape lidera o ranking de violência em um cenário marcado por disputas entre facções e circulação de armas de fogo. O relatório aponta que a maioria das vítimas é formada por homens jovens, negros e mortos em via pública. A cidade apresenta ainda baixa cobertura de políticas públicas voltadas à segurança e prevenção da violência, o que contribui para a concentração dos homicídios.

A taxa nacional de mortes violentas intencionais foi de 20,8 por 100 mil habitantes em 2024. Entre os estados, os maiores índices foram registrados no Amapá (45,1), Bahia (40,6) e Ceará (37,5). Já os menores foram em São Paulo (8,2), Santa Catarina (8,5) e Distrito Federal (8,9).