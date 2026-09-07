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Quaest: Reprovação a Lula piora no Nordeste e chega a 50% no país

Para Felipe Nunes, sócio-fundador da Quaest, nesse patamar a chance de reeleição de Lula cai para menos de 50%

Governo Lula: piora na rejeição às véspera da eleição presidencial (Saul Loeb/AFP)

Governo Lula: piora na rejeição às véspera da eleição presidencial (Saul Loeb/AFP)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 19h03.

Última atualização em 7 de setembro de 2026 às 19h15.

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A avaliação do governo Lula piorou às vésperas da eleição. Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 7, mostra que 50% dos brasileiros desaprovam a gestão, contra 43% que aprovam. É a maior distância entre reprovação e aprovação registrada pelo instituto no ano.

A desaprovação foi de 47% em julho, subiu para 48% em agosto e chegou a 50% agora em setembro. Esse movimento, segundo o instituto, contraria o que costuma ocorrer com governos no mesmo ponto do mandato, quando a tendência costuma ser de recuperação.

Em postagens nas redes sociais, Felipe Nunes, sócio-fundador da Quaest, afirma que o patamar de aprovação de um governo é um dos principais indicadores de sucesso eleitoral. Nesse nível de desaprovação, afirma, a probabilidade de reeleição de Lula cai para menos de 50%.

O recorte por região mostra onde a piora se concentra. No Nordeste, a desaprovação passou de 29% em julho para 35% agora. No Sudeste, subiu de 50% para 56% no mesmo período. A tendência negativa também aparece entre os homens, cuja desaprovação foi de 50% para 57%, e entre os jovens de 16 a 34 anos, faixa em que a reprovação avançou de 46% para 55%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais, em entrevistas presenciais em todo o país, entre 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento, contratado pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações, está registrado no TSE sob o número BR-07065/2026.

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