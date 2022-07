PT rompe com PDT no Ceará e anuncia candidato ao governo

O ex-governador Camilo Santana (PT) anunciou o deputado estadual Elmano de Freitas como o nome do partido para a disputa ao governo do Ceará. A decisão oficializa o fim da ligação entre PT e PDT no Estado.

Camilo queria que a governadora Izolda Cela (PDT) fosse o nome escolhido pelo PDT para a disputa enquanto o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) deu preferência ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que venceu a votação do diretório estadual por 55 votos a 29 e teve a candidatura homologada no domingo.

Elmano apareceu ao lado do ex-governador e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Juntos por um Ceará cada vez mais forte. Com muito trabalho, respeito e parceria. Contra o ódio, a intolerância e a mentira. Obrigado por todo o apoio, meus irmãos e irmãs cearenses! Seguimos unidos, de mãos dadas, com Elmano governador, Camilo senador e Lula presidente", escreveu Camilo no Twitter

Líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará, Elmano foi candidato às prefeituras de Fortaleza, em 2012, e de Caucaia, em 2020. Ele perdeu nas duas tentativas. Agora separados, PT e PDT disputarão outros partidos para compor aliança - um dos principais é o PSB.

Até o momento, o deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), candidato que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) e selou acordo com o PL neste final de semana, lidera nas pesquisas de intenção de voto no Ceará.

