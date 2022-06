Beach Park investe R$ 150 milhões em novo resort no Ceará; veja fotos

O grupo Beach Park, dono de quatro resorts em Aquiraz, no Ceará, anunciou nesta quarta-feira, 21, o seu quinto empreendimento, o Ohana Beach Park Resort. Com investimento de R$ 150 milhões, o novo projeto terá cerca de 10.000m² e 218 apartamentos -- alguns mais luxuosos com piscina, jacuzzi e jardim privativos.

O novo projeto promete trazer o conceito de casa de praia com a sofisticação de um resort. " O Ohana vem para suprir a demanda por uma hotelaria pensada para a família que busca mais conforto e serviços diferenciados”, ressaltou Murilo Pascoal, CEO do Beach Park.

Dos 218 apartamentos do empreendimento, 198 serão junior - com varanda, capacidade para 4 pessoas e aproximadamente 42m² de área total. Os 20 apartamentos restantes terão metragens que variam entre 84m² e 371m² e capacidade para até 8 pessoas. Serão oito apartamentos master e oito luxo. As quatro unidades Ohana contam com piscina, jacuzzi e jardim privativos.

1. FOTO AEREA NOVA zoom_out_map 1 /8 Foto aérea do Ohana Beach Park Resort (Beach Park/Divulgação)

2. ENTRADA_HI1 zoom_out_map 2 /8 Entrada do Ohana Beach Park Resort (Beach Park/Divulgação)

3. LOBBY_12 zoom_out_map 3 /8 Lobby do Ohana Beach Park Resort (Beach Park/Divulgação)

4. COWORKING_04 zoom_out_map 4 /8 Coworking do Ohana Beach Park Resort (Beach Park/Divulgação)

5. VARANDA_04 zoom_out_map 5 /8 Varanda do Ohana Beach Park Resort (Beach Park/Divulgação) Varanda do Ohana Beach Park Resort

6. AP_PADRAO_Quarto zoom_out_map 6 /8 Quarto do Ohana Beach Park Resort (Beach Park/Divulgação)

7. PISCINA_ zoom_out_map 7 /8 Piscina do Ohana Beach Park Resort (Beach Park/Divulgação)

8. PISCINA_INFANTIL_ zoom_out_map 8/8 Piscina infantil do Ohana Beach Park Resort (Beach Park/Divulgação)

O resort terá ainda uma área social e de lazer com recepção, lobby com bar e terraço com vista para o mar, loja de presentes e conveniência, varandas, uma piscina central com 400m², piscina infantil e kids club indoor.

Saunas, hidromassagem, salas de massagem, academia e cabanas privativas na piscina também estão no projeto. O novo resort também promete o melhor da culinária local. Para atender a demanda de quem viaja e trabalha de forma remota, o Ohana terá espaço para coworking.

O complexo turístico Beack Park, localizado na praia de Porto das Dunas, tem mais de 200 mil m² e conta com parque aquático, quatro resorts, restaurantes de Praia e da Vila Azul do Mar. O Ohana Beack Park será construído de frente para o mar e ao lado do Suites Beach Park Resort, primeiro resort do Grupo. As obras começam em setembro deste ano e devem ficar prontas em 2025.

Segundo a empresa, o novo empreendimento deverá gerar mais de 300 empregos diretos e 1.200 indiretos. O novo empreendimento deverá receber mão de obra vinda de um projeto que está sendo desenvolvido pelo Beach Park em parceria com a Prefeitura de Aquiraz, e que tem como objetivo capacitar profissionais da região.

“Após um período desafiador para o setor, nosso objetivo, além de oferecer uma estadia que prioriza o encantamento, também consiste na ampliação dos negócios da empresa e na geração de emprego e renda para a nossa região. Teremos um impacto positivo em toda a comunidade local”, explica o CEO.

Retomada do turismo no pós-pandemia

O investimento do grupo Beach Park vem na esteira da retomada com força de viagens no Brasil. Segundo dados da Braztoa, Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, as operadoras fizeram 7,4 milhões de embarques totais de viajantes em 2021. Isso significa 14,2% mais que em 2019, superando o patamar pré-pandemia.

Em receita, porém, o setor ainda está atrás do desempenho verificado antes da Covid. O faturamento das empresas em 2021 alcançou R$ 7,1 bilhões. Isso equivale a uma alta de mais de 77% em relação ao ano anterior, mas ainda está 44% abaixo de 2019. Além dos dados positivos no período, a Braztoa a previsão é bater 60% de crescimento em 2022, recuperando o patamar pré-covid, de R$ 15,1 bilhões.

