Psiquiatra e escritor, Augusto Cury anuncia pré-candidatura a presidente da República

O psiquiatra e escritor Augusto Cury anunciou neste domingo a sua filiação ao partido Avante e confirmou que se coloca como pré-candidato à Presidência da República. O comunicado foi feito por meio das redes sociais em uma publicação ao lado do presidente nacional da legenda, o deputado federal Luís Tibé (MG).

Na postagem, Cury afirmou que manteve diálogos com dirigentes e lideranças de outros partidos. Entre os nomes citados estão Gilberto Kassab (PSD), os deputados federais Aécio Neves (PSDB), Marcos Pereira (Republicanos), Renata Abreu e o pastor Everaldo (Podemos), além do ex-presidente Michel Temer (MDB). Ele também relatou conversas com o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) e com Suêd Haidar, presidente nacional do Partido da Mulher Brasileira (PMB).

“Tive diálogos ricos e inteligentes com todos eles e, como sempre, sigo sendo um colecionador de bons amigos”, escreveu Cury.

Brasil 'dos sonhos'

Na mesma publicação, afirmou que seu objetivo é “contribuir para a construção do Brasil dos sonhos”. O autor também destacou que não se trata de um projeto pessoal. “Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada 100% baseada em projetos e 0% de ataques pessoais”, afirmou.

Meu objetivo é contribuir para a construção do Brasil dos nossos sonhos. Uma jornada 100% baseada em projetos e 0% de ataques pessoais. Por isso, escolhi um partido que também carrega um desejo de mudanças, alinhado ao propósito de pacificar o país e construir pontes, não muros. pic.twitter.com/EcZvhigA9J — Augusto Cury (@augustocury) April 5, 2026

No vídeo de anúncio da filiação, Augusto Cury apresentou propostas que pretende defender, como a criação de 10 mil clubes de empreendedorismo no país, a qualificação de policiais e o desenvolvimento de programas para a redução da insegurança alimentar. Ele também defendeu uma “reengenharia das escolas”, classificou os professores como “cozinheiros do conhecimento” e criticou o que chamou de radicalização agressiva.

Cumprimento aos outros candidatos

Conhecido por seus livros de autoajuda, Cury vinha sinalizando nas últimas semanas a intenção de disputar o Palácio do Planalto, mesmo sem filiação partidária até então. Em uma coletiva de imprensa no mês passado, destacou sua trajetória como escritor, com obras publicadas em 90 países.

Na ocasião, também enviou cumprimentos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao senador Flávio Bolsonaro (PL) e aos governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (PSD), de Goiás, além de outros pré-candidatos à Presidência.