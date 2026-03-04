Augusto Cury, escritor, se lança como 'possível pré-candidato' à Presidência

O escritor e psiquiatra Augusto Cury se lançou oficialmente nesta quarta-feira, 4, como "possível pré-candidato à Presidência", pedindo ajuda aos partidos políticos para viabilizar seu nome no pleito eleitoral deste ano.

Cury realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre o projeto de candidatura na manhã desta quarta.

Em suas redes sociais, o escritor disse que sua candidatura, no entanto, "só será possível se houver um partido que convide". "Gostaria de ser procurado por partidos para podermos conversar sobre projetos e não sobre pessoas ou ideologias", escreveu.

Ainda na publicação, Cury disse que, "caso não haja essa abertura ao diálogo, a pré-candidatura não se viabilizará".

"Meu objetivo não é ser refém de nenhum partido, mas sim ser refém de um projeto para o Brasil dos nossos sonhos até 2050", continuou na publicação feita na manhã desta quarta-feira, 4.

O escritor também publicou uma carta justificando sua candidatura. Até o momento, não há informações de partidos que estejam em contato com Augusto Cury.