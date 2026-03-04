Brasil

Augusto Cury, escritor, se lança como 'possível pré-candidato' à Presidência

Psiquiatra realizou coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 4, para buscar partido que possa viabilizar sua candidatura

Augusto Cury: escritor se lança como possível nome para disputar as eleições (Reprodução/YouTube)

Giovanna Bronze
Publicado em 4 de março de 2026 às 12h08.

O escritor e psiquiatra Augusto Cury se lançou oficialmente nesta quarta-feira, 4, como "possível pré-candidato à Presidência", pedindo ajuda aos partidos políticos para viabilizar seu nome no pleito eleitoral deste ano.

Cury realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre o projeto de candidatura na manhã desta quarta.

Em suas redes sociais, o escritor disse que sua candidatura, no entanto, "só será possível se houver um partido que convide". "Gostaria de ser procurado por partidos para podermos conversar sobre projetos e não sobre pessoas ou ideologias", escreveu.

Ainda na publicação, Cury disse que, "caso não haja essa abertura ao diálogo, a pré-candidatura não se viabilizará".

"Meu objetivo não é ser refém de nenhum partido, mas sim ser refém de um projeto para o Brasil dos nossos sonhos até 2050", continuou na publicação feita na manhã desta quarta-feira, 4.

O escritor também publicou uma carta justificando sua candidatura. Até o momento, não há informações de partidos que estejam em contato com Augusto Cury.

