Real Time Big Data: No MT, Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 30%

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa presidencial de 2026 no estado de Mato Grosso, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 24.

No primeiro cenário, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 46% contra 30% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nos três cenários testados, Flávio aparece com 10 a 16 pontos percentuais de vantagem em relação ao Lula.

O levantamento não trouxe informações sobre eventuais cenários de segundo turno.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao entrevistado, Lula tem 20% e Flávio, 19%, empate técnico dentro da margem de erro do levantamento.

A pesquisa foi feita com 1.600 eleitores do Mato Grosso entre os dias 21 a 23 de março. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está inscrita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05763/2026.

Pesquisa para presidente no Mato Grosso - Real Time Big Data (Março 2026)

Espontânea

Lula (PT) - 20%

Flávio Bolsonaro (PL) - 19%

Jair Bolsonaro (PL) - 2%

Michelle Bolsonaro (PL) - 1%

Outros - 3%

Nulo/Branco - 10%

Não sabe/não respondeu - 45%

Estimulada - Cenário 1

Flávio Bolsonaro (PL) - 46%

Lula (PT) - 30%

Ratinho Jr. (PSD) - 3%

Romeu Zema (Novo) - 2%

Renan Santos (Missão) - 0%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 8%

Não sabe/não respondeu - 10%

Estimulada - Cenário 2

Flávio Bolsonaro (PL) - 42%

Lula (PT) - 41%

Eduardo Leite (PSD) - 2%

Romeu Zema (Novo) - 2%

Renan Santos (Missão) - 0%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 8%

Não sabe/não respondeu - 10%

Estimulada - Cenário 3

Flávio Bolsonaro (PL) - 45%

Lula (PT) - 30%

Ronaldo Caiado (PSD) - 5%

Romeu Zema (Novo) - 2%

Renan Santos (Missão) - 0%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 8%

Não sabe/não respondeu - 9%

Rejeição