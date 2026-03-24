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Real Time Big Data: No MT, Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 30%

Pesquisa, que avaliou apenas o primeiro turno, mostra petista com destaque no cenário espontâneo

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de março de 2026 às 11h49.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa presidencial de 2026 no estado de Mato Grosso, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 24.

No primeiro cenário, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 46% contra 30% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nos três cenários testados, Flávio aparece com 10 a 16 pontos percentuais de vantagem em relação ao Lula.

O levantamento não trouxe informações sobre eventuais cenários de segundo turno.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao entrevistado, Lula tem 20% e Flávio, 19%, empate técnico dentro da margem de erro do levantamento.

A pesquisa foi feita com 1.600 eleitores do Mato Grosso entre os dias 21 a 23 de março. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está inscrita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05763/2026.

Pesquisa para presidente no Mato Grosso - Real Time Big Data (Março 2026)

Espontânea

  • Lula (PT) - 20%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 19%
  • Jair Bolsonaro (PL) - 2%
  • Michelle Bolsonaro (PL) - 1%
  • Outros - 3%
  • Nulo/Branco - 10%
  • Não sabe/não respondeu - 45%

Estimulada - Cenário 1

  • Flávio Bolsonaro (PL) - 46%
  • Lula (PT) - 30%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 3%
  • Romeu Zema (Novo) - 2%
  • Renan Santos (Missão) - 0%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 8%
  • Não sabe/não respondeu - 10%

Estimulada - Cenário 2

  • Flávio Bolsonaro (PL) - 42%
  • Lula (PT) - 41%
  • Eduardo Leite (PSD) - 2%
  • Romeu Zema (Novo) - 2%
  • Renan Santos (Missão) - 0%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 8%
  • Não sabe/não respondeu - 10%

Estimulada - Cenário 3

  • Flávio Bolsonaro (PL) - 45%
  • Lula (PT) - 30%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 5%
  • Romeu Zema (Novo) - 2%
  • Renan Santos (Missão) - 0%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 8%
  • Não sabe/não respondeu - 9%

Rejeição

  • Lula (PT) - 60%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 38%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 25%
  • Eduardo Leite (PSD) - 20%
  • Aldo Rebelo (DC) - 20%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 19%
  • Romeu Zema (Novo) - 18%
  • Renan Santos (Missão) - 16%
  • Poderia votar em todos - 4%
  • Não sabe/não respondeu - 4%
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