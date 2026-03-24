Real Time Big Data: No MT, Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 30%

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026
Redação Exame
Publicado em 24 de março de 2026 às 11h49.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa presidencial de 2026 no estado de Mato Grosso, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 24.
No primeiro cenário, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 46% contra 30% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Nos três cenários testados, Flávio aparece com 10 a 16 pontos percentuais de vantagem em relação ao Lula.
O levantamento não trouxe informações sobre eventuais cenários de segundo turno.
Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao entrevistado, Lula tem 20% e Flávio, 19%, empate técnico dentro da margem de erro do levantamento.
A pesquisa foi feita com 1.600 eleitores do Mato Grosso entre os dias 21 a 23 de março. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está inscrita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05763/2026.