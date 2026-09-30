Quem são os candidatos a deputado estadual no Tocantins?

As eleições gerais de 2026 serão realizadas em 4 de outubro e vão definir os representantes nas Assembleias Legislativas de cada estado e do Distrito Federal (os deputados estaduais), Câmara dos Deputados, além do novo presidente da República, governadores, e dois terços do Senado.

No Tocantins, 209 candidatos disputam as 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, segundo os registros eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Abaixo, confira a lista completa dos candidatos a deputado estadual pelo estado nas eleições de 2026:

O que faz um deputado estadual?

Os deputados estaduais são representantes eleitos pela população para atuar nas Assembleias Legislativas de cada estado.

O Poder Legislativo estadual é responsável por elaborar, discutir e votar leis que tratam de assuntos de competência do estado, assim como discutir o orçamento estadual e fiscalizar as ações do governador e dos órgãos da administração pública estadual.

Cada estado tem uma Assembleia Legislativa, e o número de deputados estaduais varia de acordo com a representação do estado na Câmara dos Deputados. Em São Paulo, são 94 deputados estaduais.

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Como funciona a eleição para deputado estadual?

A eleição para deputado estadual ocorre pelo sistema proporcional.

Diferentemente da disputa para presidente, governador e senador, em que o resultado é determinado pela votação individual dos candidatos, a distribuição das cadeiras da Câmara e das Assembleias Legislativas leva em conta os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações. O eleitor vota em um candidato ou pode optar pelo voto na legenda.

Cada partido elege um número de candidatos a deputado proporcional ao número total de votos que recebeu em todos os seus candidatos a deputado, além dos votos na própria legenda. Este cálculo é chamado Quociente Eleitoral.