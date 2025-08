Provas do Encceja 2025 acontecem neste domingo, 3. Saiba horário e documentos necessários

Neste domingo, 3, mais de 744 mil candidatos irão fazer as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025. Realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desde 2002, a avaliação é gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade recomendada e desejam obter os certificados do ensino fundamental e médio.

Edifício sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O objetivo do exame é avaliar as competências e habilidades escolares dos candidatos. Para a certificação do ensino fundamental, mais de 114 mil participantes realizarão quatro provas objetivas abrangendo diferentes áreas do conhecimento:

Ciências Naturais;

Matemática;

Língua Portuguesa com Redação, Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), Artes e Educação Física;

História e Geografia (incluem Filosofia e Sociologia).



Os cerca de 630 mil inscritos que buscam o diploma do Ensino Médio também terão que responder a quatro provas de múltipla escolha dentro das seguintes áreas do conhecimento:

Ciências da Natureza e suas tecnologias (Química, Física e Biologia);

Matemática e suas tecnologias;

Língua Portuguesa, códigos e suas tecnologias, e Redação (Língua Portuguesa com Redação, Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física;

Ciências Humanas e suas tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia)

Os horários das provas do Encceja 2025

As provas serão aplicadas nos turnos da manhã e da tarde, em todos os estados e no Distrito Federal.

Pela manhã, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45. O exame inicia às 9h e termina às 13h. No segundo turno, os portões serão abertos às 14h30 e fechados às 15h15. A aplicação da tarde se inicia às 15h30 e vai até as 20h30. O Encceja seguirá o horário de Brasília.

O que é necessário levar para as provas do Encceja 2025

Para realizar a prova, os candidatos são obrigados a apresentar documento oficial, original e com foto, e a levar caneta transparente de tinta preta. O Inep recomenda levar o Cartão de Confirmação de Inscrição.

O Encceja orienta ainda a criação de políticas e ações para melhorar a Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de gerar dados e indicadores sobre o sistema educacional do país. Seus resultados servindo como referência nacional na avaliação da EJA.