Prova prática em carros automáticos? Entenda o que deve mudar com a CNH sem autoescola

O aluno que for tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) poderá fazer o exame prático de direção em veículos automáticos.

A mudança está prevista na minuta de resolução que está em consulta pública pelo Ministério dos Transportes e pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Com a desregulamentação das regras atuais para emissão da carteira de motorista, será eliminada a exigência de uso de carros com câmbio manual para provas práticas.

“O Código Brasileiro de Trânsito (CBT) não prevê restrição a veículo automático. O que define isso hoje é a resolução atual, a 789, que exige que o veículo de aprendizagem seja manual. Mas isso nunca esteve no Código de Trânsito”, afirmou Adrualdo Catão, secretário nacional de Trânsito, à EXAME.

O secretário destacou, ainda, que as demais exigências do CTB permanecem válidas: o veículo deve estar devidamente identificado como de aprendizagem e atender aos padrões de segurança e circulação definidos pelo Contran.

Novo formato das provas

As mudanças estabelecem que o exame prático será realizado em trajeto previamente definido pelo órgão de trânsito e o candidato poderá usar carros próprios, de instrutores credenciados ou do próprio Detran, inclusive automáticos.

A avaliação será feita por uma comissão examinadora composta por três membros, que atribuirá nota de zero a cem pontos. Para ser aprovado, o candidato precisará alcançar mínimo de 90 pontos.

Além disso, as provas poderão ser monitoradas eletronicamente, com uso de imagem, áudio e sensores, para garantir transparência na avaliação e permitir contestação de resultados.

Qual é a justificativa do governo para tirar a obrigatoriedade das autoescolas?

O objetivo da medida é reduzir o custo e ampliar o acesso à habilitação para pessoas de baixa renda e mulheres.

A gestão petista afirma que mais de 18 milhões de brasileiros dirigem sem CNH e 54% não têm carteira de motorista. O grande motivo é o custo, segundo pesquisa realizada pela pasta.

Como vai funcionar o processo para tirar CNH com as mudanças do governo?

A abertura do processo será feita diretamente pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Segundo o Ministério dos Transportes, o governo manterá as provas escrita e a prática para tirar a habilitação, mas as aulas da autoescola serão facultativas.

O aluno terá de cumprir um número mínimo de aulas práticas?

Segundo o ministério, não. O novo modelo retira a exigência de carga horária mínima de 20 horas-aula práticas. O candidato poderá escolher como fará sua preparação: contratando um centro de formação de condutores ou um instrutor autônomo credenciado pelos Detrans.

Será obrigatório frequentar os Centros de Formação de Condutores (CFCs) para as aulas?

A proposta do governo retira a obrigatoriedade das aulas de autoescola no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação.

O conteúdo teórico poderá ser estudado de forma presencial nos CFCs, por ensino a distância (EAD) em empresas credenciadas ou, em formato digital, oferecido pela própria Senatran.

E como ficam as categorias C, D e E?

A proposta também prevê a facilitação dos processos de obtenção da CNH para as categorias C (veículos de carga, como caminhões), D (transporte de passageiros, como ônibus) e E (carretas e veículos articulados) permitindo que os serviços sejam realizados pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) ou por outras entidades, com o objetivo de tornar o processo mais ágil e menos burocrático.

Como será o procedimento para credenciar instrutores autônomos?

Segundo o governo, os instrutores deverão ser credenciados pelos Detrans. A Senatran permitirá a formação desses profissionais por cursos digitais. O instrutor será identificado pela Carteira Digital de Trânsito e constará no sistema como profissional habilitado.

Quando que a CNH sem autoescola passa a valer?

A proposta está em fase de consulta pública. A expectativa é que a medida seja implementada ainda neste ano.

A desregulamentação será realizada por meio de portarias, sem a necessidade de aprovação de um projeto de lei.

Existem outros países que já adotam essa medida?

Sim. A proposta se inspira em práticas de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão, Paraguai e Uruguai, onde os modelos de formação são mais flexíveis e centrados na autonomia do cidadão.

Qual será o valor para tirar a CNH após as mudanças?

Segundo o governo, o custo para emitir a CNH poderá cair em até 80%. O custo médio para ter uma habilitação no país é de R$ 3.215,64. O custo com autoescola representa 77% do valor.