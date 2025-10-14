Ameaça de temporal no Sudeste e seca no Nordeste: veja a previsão para todas as regiões

A semana promete tempo instável em várias partes do país. Entre segunda-feira, 13, e sexta, 17, uma frente fria traz ameaça de temporais intensos no Sul e Sudeste, com possibilidade de granizo e ventos fortes, segundo o Inmet.

Ao mesmo tempo, o Nordeste sofre com a estiagem e o calor. A umidade do ar pode cair para níveis críticos no interior da região, chegando a menos de 20% em algumas áreas.

Norte

As chuvas no Norte desta semana ficam restritas principalmente ao Amazonas, Acre e sul de Roraima. Nessas áreas, os volumes podem chegar a 120 mm em pontos específicos.

No restante da região, a previsão é de pancadas fracas, com acumulado máximo de 20 mm nos próximos dias. O Amapá e o norte do Pará devem ter umidade baixa, em torno de 25%.

Nordeste

No nordeste, a situação é mais crítica. Praticamente não chove na maior parte da região, apenas pancadas isoladas podem ocorrer no litoral entre Rio Grande do Norte e sul da Bahia.

O grande problema é a umidade do ar abaixo de 25% no interior, especialmente no Piauí, oeste da Bahia e no Ceará. Em alguns pontos, os índices caem para menos de 20%, o que já representa risco à saúde.

Apenas a faixa litorânea mantém condições melhores, com umidade próxima de 50%.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá chuvas fracas e distribuídas no começo da semana. Os acumulados ficam abaixo de 10 mm na maior parte dos estados, podendo alcançar 20 mm em áreas isoladas.

Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás e Mato Grosso mantêm umidade confortável, em torno de 50%. Já o restante de Goiás e o Distrito Federal enfrentam queda da umidade a partir do dia 15, com índices abaixo de 30% nos horários mais quentes.

Sudeste

No sudeste, a frente fria chega com força no ínicio da semana. São Paulo, sul de Minas Gerais, serra do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo recebem as maiores chuvas, podendo chegar até 100 mm na divisa entre São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Entretanto, a terça-feira, dia 14, era o dia de maior risco, com previsão de temporais com raios, ventos fortes e granizo.

Paralelamente, o norte de Minas segue na contramão, sem chuva e com umidade abaixo de 25%.

Sul

A semana começa mais tranquila no Sul, com redução das chuvas.

Terça e quarta-feira devem ser de tempo seco, mas tudo muda a partir de quinta-feira, quando um novo sistema entra pelo Rio Grande do Sul, trazendo chuva volumosa, com mais de 100 mm no oeste gaúcho.

Na sexta-feira, 17, o risco aumenta em todo o estado, com temporais severos, raios, granizo e rajadas de vento fortes.