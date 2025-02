O resultado do Programa Universidade para Todos (Prouni) será publicado pelo Ministério da Educação (MEC) às 18h (horário de Brasília) de terça-feira, 4 de fevereiro.

Todos que se inscreveram no programa deverão acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para conferir a lista de aprovados para este primeiro semestre de 2025. Nesta edição, o MEC oferece 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas em todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905 são parciais.

Como realizar a matrícula

De acordo com as regras do edital, os convocados de hoje deverão ir até a instituição que foram aprovados entre os dias 4 e 17 de fevereiro para entregar os documentos solicitados. Essa etapa também pode ser realizada de forma virtual, a depender das regras da faculdade. As informações para que o estudante conclua esta etapa devem ficar disponibilizadas no site das instituições.

Calendário Prouni 1º semestre