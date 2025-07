ProUni 2025.2: O que fazer após o resultado da 1ª lista de chamada

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na última segunda-feira, 7, o resultado da primeira chamada do ProUni 2025.2, que oferece 211.202 bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior.

Os candidatos selecionados devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para consultar o resultado e têm até o dia 18 de julho para comprovar as informações fornecidas na inscrição, seja presencialmente ou por meio eletrônico, conforme orientações da instituição escolhida.

Documentação necessária para comprovação

Para comprovar a bolsa, é necessário apresentar documentos que comprovem renda familiar, conclusão do ensino médio e demais informações declaradas. A seleção considera o desempenho no Enem 2023 ou 2024, com média mínima de 450 pontos e nota superior a zero na redação.

Segunda chamada e lista de espera: como proceder

Quem não foi selecionado na primeira chamada deve aguardar a segunda chamada, que será divulgada no dia 28 de julho de 2025. Os candidatos convocados nessa etapa também deverão comprovar suas informações entre 28 de julho e 11 de agosto.

Após as duas chamadas regulares, os candidatos que ainda não foram pré-selecionados ou que não comprovaram as informações podem manifestar interesse em participar da lista de espera nos dias 18 e 19 de agosto. O resultado da lista de espera será divulgado em 22 de agosto, e os convocados deverão apresentar a documentação entre os dias 22 e 29 de agosto para garantir a vaga.

Cronograma resumido do ProUni 2025.2

Inscrições: até 4 de julho

até 4 de julho Resultado 1ª chamada: 7 de julho

7 de julho Comprovação da 1ª chamada: 7 a 18 de julho

7 a 18 de julho Resultado 2ª chamada: 28 de julho

28 de julho Comprovação da 2ª chamada: 28 de julho a 11 de agosto

28 de julho a 11 de agosto Manifestação de interesse na lista de espera: 18 e 19 de agosto

18 e 19 de agosto Resultado da lista de espera: 22 de agosto

22 de agosto Comprovação da lista de espera: 22 a 29 de agosto

Portanto, os candidatos aprovados na primeira chamada devem providenciar rapidamente a comprovação documental para garantir a bolsa. Quem não foi selecionado deve se preparar para a segunda chamada e, caso necessário, manifestar interesse na lista de espera para tentar uma vaga remanescente.