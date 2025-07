Prazo para isenção ou redução da taxa do vestibular Fuvest termina nesta sexta-feira, 10

O prazo para solicitar isenção ou redução da taxa de inscrição do vestibular Fuvest 2026 termina nesta sexta-feira, 11 de julho, às 12 horas (horário de Brasília).

A taxa padrão para participar do processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP) é de R$ 211.

Quem pode solicitar isenção ou redução da taxa

Os candidatos podem pedir isenção total da taxa se a renda familiar per capita for de até R$ 2.277, e desde que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou em instituições equivalentes, como escolas do Sistema S (Senai, Sesi, Senac) ou privadas com bolsa integral ou superior a 50%.

Para quem tem renda familiar entre R$ 2.277,01 e R$ 4.554, é possível solicitar redução de 50% da taxa, desde que tenha estudado em escola pública.

Além disso, candidatos com renda de até R$ 3.036, mesmo sem ter estudado em escola pública, podem solicitar redução de 50% no valor da inscrição.

Como fazer o pedido

O pedido de isenção ou redução deve ser feito exclusivamente pelo site oficial da Fuvest, onde o candidato precisa realizar login ou cadastro, preencher o formulário e anexar os documentos comprobatórios digitalizados. Apenas uma solicitação por CPF será aceita.

Resultados e recursos

Os resultados das solicitações de isenção e redução da taxa serão divulgados no dia 4 de agosto, na Área do Candidato do site da Fuvest. Caso o pedido seja negado, o candidato poderá entrar com recurso entre os dias 7 e 11 de agosto, também pela plataforma online.

Além da isenção e redução da taxa, o mesmo prazo vale para a solicitação de recursos específicos para a realização da prova, como prova em braile, intérprete de Libras, prova ampliada, uso de aparelho médico, entre outros.

A Fuvest 2026 é o principal vestibular para ingresso na USP, com inscrições abertas de 18 de agosto a 7 de outubro. A primeira fase será realizada no dia 23 de novembro, enquanto a segunda fase acontecerá nos dias 14 e 15 de dezembro.