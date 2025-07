Prouni 2025: resultado da primeira chamada do segundo semestre sai nesta segunda

O resultado da primeira chamada do Prouni 2025 será divulgado nesta segunda-feira, 7, no site acessounico.mec.gov.br/prouni, segundo o cronograma do Ministério da Educação.

Ao todo, o programa vai oferecer 211.202 bolsas para cursos de graduação no segundo semestre deste ano, sendo 118.051 integrais (100%) e 93.151 parciais (50% da mensalidade), distribuídas entre 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todas as unidades da federação.

O estado de São Paulo concentra o maior número de oportunidades: 46.629 bolsas, seguido por Minas Gerais (23.486), Paraná (14.000), Bahia (13.827) e Rio Grande do Sul (12.415). Roraima aparece com o menor volume, 774 bolsas disponíveis.

Para se candidatar ao Prouni, era preciso ter participado do Enem 2023 ou 2024 e atingir, no mínimo, 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação. A iniciativa também impõe critérios de renda familiar, que variam conforme o tipo de bolsa:

até 1,5 salário mínimo per capita (R$ 2.277) para bolsa integral

até 3 salários mínimos per capita (R$ 4.554) para bolsa parcial

Como consultar o resultado do Prouni 2025

O resultado poderá ser consultado no no site acessounico.mec.gov.br/prouni.

Que horas vai sair o resultado do Prouni 2025?

O Ministério da Educação não informa no edital do segundo semestre do Prouni 2025 o horário de divulgação do resultado da primeira chamada, previsto para esta segunda-feira, 7 de julho. No segundo semestre de 2024, a liberação atrasou e só ocorreu às 22h01. Em 2023, no mesmo período, o resultado foi publicado à tarde, às 15h21.

Critérios de seleção e cotas

A seleção dos bolsistas obedece à média do Enem e, em caso de empate, a ordem de desempate considera as maiores notas nas provas de redação, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, respectivamente.

O programa também reserva bolsas para pessoas com deficiência e para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, em proporções definidas com base no último Censo do IBGE. Esses candidatos devem atender aos mesmos critérios gerais de renda e formação escolar.

A comprovação das informações dos pré-selecionados deve ser feita diretamente nas instituições entre os dias 7 e 18 de julho, no caso da primeira chamada. A segunda chamada será divulgada em 28 de julho, com prazo de comprovação até 11 de agosto. A manifestação de interesse para a lista de espera ocorre em 18 e 19 de agosto.